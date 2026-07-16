Россия в очередной раз "принесла мир" по-своему. Во время баллистической атаки на Киев в ночь на 16 июля повреждения получил дом украинской актрисы Елены Лавренюк, известной по сериалу "Кофе с кардамоном" и фильму "Все оттенки искушения".



Лавренюк опубликовала фото последствий ночной атаки в своем инстаграме и обратилась к украинцам с призывом беречь себя и не игнорировать сигналы тревоги.

Пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких. Всегда укрывайтесь. Жизнь – самое ценное, – написала актриса.



Дом Елены Лавренюк пострадал от атаки на Киев / Фото из инстаграма звезды

На фото видно, что ударная волна выбила окна в доме, сорвала шторы и полностью засыпала пол осколками стекла.



К счастью, на этот раз актриса и ее родные обошлись только испугом. После пережитой ночи она решила показать последствия российской атаки и еще раз напомнить украинцам: во время воздушной тревоги не стоит пренебрегать собственной безопасностью.



Напомним, в ночь на 16 июля Россия нанесла баллистический удар по Киеву. Под ударами оказались несколько районов столицы, где первые взрывы начались с первыми минутами объявленной воздушной тревоги.



В результате ударов по городу есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

К сожалению, это не первый случай. Ранее мы уже рассказывали, как пострадали дома украинских звезд из-за российских атак.