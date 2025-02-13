Гарік Корогодський відповів, чи підтримує зв'язок з друзями з Росії

Український бізнесмен та шоумен Гарік Корогодський має друзів у Росії. Більшість з них вже виїхала, але є й ті, які залишились.

Корогодський розповів 24 Каналу, що всі його друзі в Росії засуджують війну та допомагають його фонду. Немає тих, які б навіть подумки схвалювали агресію.

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Чи підтримує Корогодський зв'язок з друзями з Росії

Корогодський жив у Росії протягом 16 років, мав російське громадство, але, за його словами, у нього немає там знайомих, які б підтримували повномасштабне вторгнення Росії. Немає й тих, які відносяться до війни "нейтрально".

Немає того, хто не каже, що це пизд**ь. Може, мені пощастило, може я дуже ретельно все життя підбирав знайомих і друзів, але в мене немає такого. Навіть подумки ніхто б не схвалював війну,

– наголосив він.

Український бізнесмен зазначив, що підтримує зв'язок з друзями з Росії. Все, що вони питають – чи не змінились резвізити в "Життєлюбах" (фонд, який підтримує людей похилого віку), щоб вони мали змогу задонатити.

Він також додав, що більшість його друзів виїхали з країни-агресорки. Однак є й ті, які вже з віком "вросли" у місце проживання, тому змінити його складно.