Попри те, що старша донька бізнесмена Ліза кілька разів виїжджала за кордон, але все ж таки жити разом з трьома дітьми повернулася до Києва, поділився з 24 Каналом український бізнесмен та шоумен Гарік Корогодський.

Читайте також Зірка серіалу "Школа" висловилася про зрадницю Лізу Василенко, яка мовчить про війну

"Вона застала мирне життя й може порівняти"

У березні 2022 року Корогодський відправив дружину, доньок та онуків за кордон. Проте через кілька тижнів вони повернулися в Україну.

Всіх своїх дівчат я виштовхав. Але у квітні мені зателефонувала дружина і сказала, що ми за*балися. Ми вже бігли від Чорнобиля. Ми вже бігли з Росії від бандитів. Жили в "засланні" в Ізраїлі. Ми дуже любимо Ізраїль. Але домівка наша в Києві,

– розповів бізнесмен.

Старша донька Корогодського – Ліза, яка нині має трьох дітей, на початок повномасштабного вторгнення була вагітна. Втім, народжувала в Україні.

Всі троє малих тут. 6-річна Кіра, яка найбільше боїться вибухів, кричить "під*раси", коли чує сирену. Вона може порівняти, бо застала мирне життя. А двоє інших не застали його. Звикли вже. Тому вони не лякаються,

– поділився Корогодський.

Загалом Корогодський має чотирьох дітей. Син Данило, який від народження має російське громадянство, а нині не може його позбутися, робить дрони, які постачатиме армії. Він періодично приїжджає в Україну.

Він щось робить зі штучним інтелектом. Я в цьому не дуже розуміюся. Він робить дрони. Це буде не корупційно і точно дешевше, ніж їх постачають інші,

– зазначив бізнесмен.

Одна донька зараз пише докторську в Лондоні з біотехнологій, а двоє доньок в Україні.