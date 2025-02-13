Несмотря на то, что старшая дочь бизнесмена Лиза несколько раз выезжала за границу, но все же жить вместе с тремя детьми вернулась в Киев, поделился с 24 Каналом украинский бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский.

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"Она застала мирную жизнь и может сравнить"

В марте 2022 года Корогодский отправил жену, дочерей и внуков за границу. Однако через несколько недель они вернулись в Украину.

Всех своих девушек я вытолкал. Но в апреле мне позвонила жена и сказала, что мы за*бались. Мы уже бежали от Чернобыля. Мы уже бежали из России от бандитов. Жили в "ссылке" в Израиле. Мы очень любим Израиль. Но дом наш в Киеве,

– рассказал бизнесмен.

Старшая дочь Корогодского – Лиза, которая сейчас имеет троих детей, на начало полномасштабного вторжения была беременна. Впрочем, рожала в Украине.

Все трое малышей здесь. 6-летняя Кира, которая больше всего боится взрывов, кричит "пид*расы", когда слышит сирену. Она может сравнить, потому что застала мирную жизнь. А двое других не застали ее. Привыкли уже. Поэтому они не пугаются,

– поделился Корогодский.

В общем Корогодский имеет четырех детей. Сын Даниил, который от рождения имеет российское гражданство, а сейчас не может от него избавиться, делает дроны, которые будет поставлять армии. Он периодически приезжает в Украину.

Он что-то делает с искусственным интеллектом. Я в этом не очень разбираюсь. Он делает дроны. Это будет не коррупционно и точно дешевле, чем их поставляют другие,

– отметил бизнесмен.

Одна дочь сейчас пишет докторскую в Лондоне по биотехнологиям, а двое дочерей в Украине.