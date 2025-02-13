Кудашова видела, что в начале полномасштабного вторжения Василенко выходила в инстаграм-сторис и пыталась достучаться до россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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По словам Ирины Кудашовой, дальше она не следила за Лизой Василенко в социальных сетях и не видела, поддерживала ли коллега Украину. Актриса добавила, что помнит момент, когда модель уехала в Россию.

С Лизой мы никогда не были близкими подругами. Никогда близко не общались, хотя в какой-то момент, когда мы снимались в "Школе", мне этого хотелось. Мне хотелось быть подружками, но не складывались у нас отношения,

– поделилась Кудашова.

Звезда сериала "Школа" вспомнила, что в то время было популярно переезжать в Россию и строить там карьеру, несмотря на то, что продолжалась российско-украинская война. В то же время возможности популяризировать свое творчество были и в Украине. Например, Ирина вместе с другими блогерами открыла здесь тикток-хаус.

Это когда собираются блогеры и коллаборируются между собой: снимают разный контент. И людям, зрителям интереснее смотреть за большой компанией. Это было классно: мы все жили в одном доме, придумывали разный интересный контент. И это классно, и это имело успех,

– рассказала актриса.

Поэтому Ирина Кудашова не понимает, зачем было ехать в Россию, если можно было развивать свою карьеру и в Украине. Однако с Василенко она об этом не говорила, ведь между девушками не было близкого общения.

Актрисе трудно сказать, смогла бы она простить Лизу Василенко. Девушка отметила, что каждый человек имеет право на ошибку, но нужно учитывать то, как она будет вести себя дальше.

Если она попросила прощения, то можно простить. Если дальше ты будешь видеть, что этот человек делает все для того, чтобы помогать Украине, для того, чтобы показать то, что он действительно любит Украину, любит украинцев и поддерживает их. А если человек этого не делает, то есть вопрос, насколько это было искренне, насколько это было непоказательно – просто сказать на камеру, если действий дальше никаких не было,

– подчеркнула Ирина Кудашова.

Ирина Кудашова о Лизе Василенко: смотрите видео онлайн

Что известно о позиции Лизы Василенко

Напомним, что Лиза Василенко родилась в Днепре и стала популярной благодаря украинскому сериалу "Школа". Однако впоследствии она решила переехать в Россию и строить карьеру там.

В 2021 году Василенко дала интервью, в котором прозвучало несколько скандальных заявлений, после которых она попала в базу "Миротворец". В частности, модель сказала, что Киев и Москва – "это небо и земля". Украинцев, которые ее критиковали за переезд в государство-агрессор, назвала "тупыми", а войну России против Украины – "ср*чем".

После 24 февраля 2022 года Лиза Василенко попросила прощения у украинцев и сказала, что ее приоритеты изменились. Модель даже участвовала в протестах в Москве, когда россияне выходили на улицы против войны. Затем она переехала за границу. Судя по информации в инстаграме, сейчас девушка живет в Лондоне.

Несмотря на это, Василенко, похоже, уже забыла о войне, ведь вообще о ней не вспоминает. Кроме того, она некоторое время встречалась с российским рэпером Моргенштерном. Поэтому сейчас патриотические заявления Лизы и ее извинения выглядят не искренними. Маловероятно, что модель сможет вернуть любовь украинских поклонников.