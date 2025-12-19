Найкращі кліпи Степана Гіги, які хочеться переглядати знову і знову

Рівно тиждень тому зупинилось серце народного артиста – Степана Гіги. Співак помер у віці 66 років.

Та пам'ять про артиста не згасне, вона продовжує жити у його творчості, у його піснях. В останні роки молодь надихнулась працею Степана Петровича і знає його пісні напам'ять, тому хвилюватись про якесь забуття точно не варто.

Зверніть увагу Полякова та Єфросиніна вперше заговорили про цинічний сміх під час пісні про загиблих героїв

У цей день 24 Канал вирішив пригадати найкращі відеокліпи Степана Гіги, щоб вшанувати пам'ять про нього. Та зазначимо, що виконавець, мабуть, віддавав перевагу відео, які записали на концерті.

Список найкращих кліпів Степана Гіги

Степан Гіга – "Смереки осені не знають": дивіться відео онлайн

Степан Гіга – "Ти не моя": дивіться відео онлайн

Степан Гіга і Вася Байдак – "Цей сон" ("Цей збір"): дивіться відео онлайн

Степан Гіга – "Золото Карпат": дивіться відео онлайн

Степан Гіга – "Яворина": дивіться відео онлайн

The Вуса х Степан Гіга – Mamma Mia (feat. Ветерани Космічних Військ, Вася Харизма, Артем Пивоваров): дивіться відео онлайн

Степан Гіга та внук Даніель – "Дорога до храму": дивіться відео онлайн

Степан Гіга – "Друзі мої": дивіться відео онлайн

Що відомо про останню пісню Степана Гіги?

Пісню "Мої роки – моя молитва" опублікували 7 грудня. Виявилось, що Степан написав її понад 20 років тому.

Це пісня-сповідь, пісня-молитва. Ми відкриваємо її для вас зараз, щоб поділитися тим, що пережите серцем і вистраждане душею. Хай кожен, хто слухає, знайде у ній свою правду,

– йдеться в описі під композицією.

Степан Гіга – "Мої роки – моя молитва": слухайте пісню онлайн

Коли артист перебував у лікарні, то його композиція ставала все популярнішою. У коментарях пишуть, що пісня стала прощанням Степана Петровича зі своїми шанувальниками.

До речі! А чи знали ви, про кого насправді Степан Гіга співав "Яворину".