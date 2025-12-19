Про скандал Маша та Оля висловилися у новому випуску шоу "Дорослі дівчата". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Єфросиніної.

До теми Полякова та Єфросиніна цинічно сміялись під час виконання пісні, присвяченої полеглим воїнам

Маша Єфросиніна розповіла, що Іван Люленов співав фінальну пісню після нагородження фіналістів. Перемогу здобула саме її команда – "Ледве". Інфлуенсерка зізналась, що дуже здивувалась і водночас зраділа.

І вже була нормальна під віскарем Юри Ткача. Нам кажуть: "Швидко всі на сцену!" За кулісами всі вітаються, їдять, п'ють. Нам кажуть: "Сідайте!" Ми сідаємо, Люленов співає. І тут важливий момент: ми не чуємо, що співає Ваня, у нас немає моніторів,

– розповіли Єфросиніна і Полякова.

Єфросиніна додала, що знає, що Люленов завжди співає веселі пісні. Вона зазначила, що нікого не попередили, що Іван буде виконувати прем'єру, присвячену полеглим героям.

Ми не чули ані слова, і це можна побачити по всіх. Бо якби сміялися тільки ми вдвох, це означало б, що всі чують. А насправді всі люди продовжували спілкування і вітання одне одного. А ми веселилися, тому що в цей момент моя подруга Оля Полякова казала: "Я тебе прокляну за цю перемогу, зрозуміло? Я її не пробачу". І ми ржали, у нас взагалі своє кіно. Ми ані біса не чули,

– пояснила Єфросиніна.

Знаменитості не розуміють, чому у фіналі звучала така "серйозна" та "складна" пісня, і чому про це не попередили. Єфросиніна і Полякова наголосили, що не хотіли осквернити пам'ять загиблих.

Ми самі дізналися про цей інцидент з тіктоку. І хочемо вам сказати, що це підстава, ми нічого не знали. Дуже шкода, що так сталося. Нащо вставляти, вони ж бачили, що всі сміються. Знімайте Люленова і зал,

– зазначили вони.

"Дорослі дівчата": дивіться відео онлайн

Що відомо про скандал?