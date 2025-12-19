О скандале Маша и Оля высказались в новом выпуске шоу "Взрослые девушки". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Ефросининой.

К теме Полякова и Ефросинина цинично смеялись во время исполнения песни, посвященной павшим воинам

Маша Ефросинина рассказала, что Иван Люленов пел финальную песню после награждения финалистов. Победу одержала именно ее команда – "Ледве". Инфлуенсерка призналась, что очень удивилась и одновременно обрадовалась.

И уже была нормальная под вискарем Юры Ткача. Нам говорят: "Быстро все на сцену!" За кулисами все здороваются, едят, пьют. Нам говорят: "Садитесь!" Мы садимся, Люленов поет. И тут важный момент: мы не слышим, что поет Ваня, у нас нет мониторов,

– рассказали Ефросинина и Полякова.

Ефросинина добавила, что знает, что Люленов всегда поет веселые песни. Она отметила, что никого не предупредили, что Иван будет исполнять премьеру, посвященную павшим героям.

Мы не слышали ни слова, и это можно увидеть по всем. Потому что если бы смеялись только мы вдвоем, это означало бы, что все слышат. А на самом деле все люди продолжали общение и поздравления друг друга. А мы веселились, потому что в этот момент моя подруга Оля Полякова говорила: "Я тебя прокляну за эту победу, понятно? Я ее не прощу". И мы ржали, у нас вообще свое кино. Мы ни черта не слышали,

– объяснила Ефросинина.

Знаменитости не понимают, почему в финале звучала такая "серьезная" и "сложная" песня, и почему об этом не предупредили. Ефросинина и Полякова отметили, что не хотели осквернить память погибших.

Мы сами узнали об этом инциденте из тиктока. И хотим вам сказать, что это подстава, мы ничего не знали. Очень жаль, что так произошло. Зачем вставлять, они же видели, что все смеются. Снимайте Люленова и зал,

– отметили они.

"Взрослые девушки": смотрите видео онлайн

Что известно о скандале?