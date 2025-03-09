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Show24 Музика "Не знаю, в чому секрет щастя, але": хіт Челентано Il Tempo Se Ne Va знову підкорив молодь
9 березня, 19:05
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"Не знаю, в чому секрет щастя, але": хіт Челентано Il Tempo Se Ne Va знову підкорив молодь

Софія Хомишин
Основні тези
  • Хіт Адріано Челентано Il Tempo Se Ne Va став вірусним трендом у TikTok, де користувачі діляться моментами щастя і ностальгії.
  • Відео під цю пісню набирають мільйонні перегляди, а користувачі показують місця чи моменти, які асоціюються з позитивними емоціями.

Хіт 1980 року Il Tempo Se Ne Va італійського виконавця Адріано Челентано несподівано отримав друге життя та став вірусним трендом у тіктоці. Багато хто використовує цю мелодію, щоб поділитися своїми моментами щастя і ностальгії.

Ці відео збирають мільйонні перегляди та сотні тисяч лайків. Про що знімати, щоб потрапити в рекомендації – пише Show 24. 

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Користувачі використовують уривок пісні з рядками:

E intanto il tempo se ne va
e non ti senti più bambina.
Si cresce in fretta alla tua età,
non me ne sono accorto prima.
E intanto il tempo se ne va
tra i sogni e le preoccupazioni.
Le calze a rete han preso già
il posto dei calzettoni.

Головний тренд під цей звук – публікація відео з підписом "Не знаю, в чому секрет щастя, але тут я ніколи не плакала". Користувачі показують місця чи моменти, які асоціюються в них із позитивними емоціями.

Серед популярних варіацій: відвідування улюблених закладів, зокрема McDonald's, показ місць відпочинку, як-от пляжу, моря, лісу, дачі, спогади про важливих людей та домашніх улюбленців і демонстрація значущих речей. Наприклад, автомобіля.

@alexa_dubrovina

♬ suono originale - Trick Trock

@salomecchh

♬ suono originale - Trick Trock
@lizagig12 #fypシ #fyp #foryou #bestfriend #bffs #girlssupportgirls #girly #girlspower That one bestie with who ur always happy??@Likunasss ♬ suono originale - Trick Trock
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@n.gshk були часи…@lika #fyp #рекомендации #літо #украина ♬ suono originale - Trick Trock

Так, класична італійська пісня 45-річної давнини несподівано відродилася і привернула увагу сучасних користувачів. 