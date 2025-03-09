"Не знаю, в чому секрет щастя, але": хіт Челентано Il Tempo Se Ne Va знову підкорив молодь
- Хіт Адріано Челентано Il Tempo Se Ne Va став вірусним трендом у TikTok, де користувачі діляться моментами щастя і ностальгії.
- Відео під цю пісню набирають мільйонні перегляди, а користувачі показують місця чи моменти, які асоціюються з позитивними емоціями.
Хіт 1980 року Il Tempo Se Ne Va італійського виконавця Адріано Челентано несподівано отримав друге життя та став вірусним трендом у тіктоці. Багато хто використовує цю мелодію, щоб поділитися своїми моментами щастя і ностальгії.
Ці відео збирають мільйонні перегляди та сотні тисяч лайків. Про що знімати, щоб потрапити в рекомендації – пише Show 24.
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Користувачі використовують уривок пісні з рядками:
E intanto il tempo se ne va
e non ti senti più bambina.
Si cresce in fretta alla tua età,
non me ne sono accorto prima.
E intanto il tempo se ne va
tra i sogni e le preoccupazioni.
Le calze a rete han preso già
il posto dei calzettoni.
Головний тренд під цей звук – публікація відео з підписом "Не знаю, в чому секрет щастя, але тут я ніколи не плакала". Користувачі показують місця чи моменти, які асоціюються в них із позитивними емоціями.
Серед популярних варіацій: відвідування улюблених закладів, зокрема McDonald's, показ місць відпочинку, як-от пляжу, моря, лісу, дачі, спогади про важливих людей та домашніх улюбленців і демонстрація значущих речей. Наприклад, автомобіля.
Так, класична італійська пісня 45-річної давнини несподівано відродилася і привернула увагу сучасних користувачів.