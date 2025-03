"Не знаю, в чому секрет щастя, але": хіт Челентано Il Tempo Se Ne Va знову підкорив молодь

Хіт 1980 року Il Tempo Se Ne Va італійського виконавця Адріано Челентано несподівано отримав друге життя та став вірусним трендом у тіктоці. Багато хто використовує цю мелодію, щоб поділитися своїми моментами щастя і ностальгії.

Ці відео збирають мільйонні перегляди та сотні тисяч лайків. Про що знімати, щоб потрапити в рекомендації – пише Show 24.

Користувачі використовують уривок пісні з рядками:

E intanto il tempo se ne va

e non ti senti più bambina.

Si cresce in fretta alla tua età,

non me ne sono accorto prima.

E intanto il tempo se ne va

tra i sogni e le preoccupazioni.

Le calze a rete han preso già

il posto dei calzettoni.

Головний тренд під цей звук – публікація відео з підписом "Не знаю, в чому секрет щастя, але тут я ніколи не плакала". Користувачі показують місця чи моменти, які асоціюються в них із позитивними емоціями.

Серед популярних варіацій: відвідування улюблених закладів, зокрема McDonald's, показ місць відпочинку, як-от пляжу, моря, лісу, дачі, спогади про важливих людей та домашніх улюбленців і демонстрація значущих речей. Наприклад, автомобіля.

Так, класична італійська пісня 45-річної давнини несподівано відродилася і привернула увагу сучасних користувачів.