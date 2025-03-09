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Show24 Музыка "Не знаю, в чем секрет счастья, но": хит Челентано Il Tempo Se Ne Va снова покорил молодежь
9 марта, 19:05
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"Не знаю, в чем секрет счастья, но": хит Челентано Il Tempo Se Ne Va снова покорил молодежь

София Хомишин

Хит 1980 года Il Tempo Se Ne Va итальянского исполнителя Адриано Челентано неожиданно получил вторую жизнь и стал вирусным трендом в тиктоке. Многие используют эту мелодию, чтобы поделиться своими моментами счастья и ностальгии.

Эти видео собирают миллионные просмотры и сотни тысяч лайков. О чем снимать, чтобы попасть в рекомендации – пишет Show 24.

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Пользователи используют отрывок песни со строками:

E intanto il tempo se ne va
e non ti senti più bambina.
Si cresce in fretta alla tua età,
non me ne sono accorto prima.
E intanto il tempo se ne va
tra i sogni e le preoccupazioni.
Le calze a rete han preso già
il posto dei calzettoni.

Главный тренд под этот звук – публикация видео с подписью "Не знаю, в чем секрет счастья, но здесь я никогда не плакала". Пользователи показывают места или моменты, которые ассоциируются у них с положительными эмоциями.

Среди популярных вариаций: посещение любимых заведений, в частности McDonald's, показ мест отдыха, например пляжа, моря, леса, дачи, воспоминания о важных людях и домашних любимцах и демонстрация значимых вещей. Например, автомобиля.

@alexa_dubrovina

♬ suono originale - Trick Trock

@salomecchh

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@n.gshk були часи…@lika #fyp #рекомендации #літо #украина ♬ suono originale - Trick Trock

Так, классическая итальянская песня 45-летней давности неожиданно возродилась и привлекла внимание современных пользователей.