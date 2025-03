"Не знаю, в чем секрет счастья, но": хит Челентано Il Tempo Se Ne Va снова покорил молодежь

Хит 1980 года Il Tempo Se Ne Va итальянского исполнителя Адриано Челентано неожиданно получил вторую жизнь и стал вирусным трендом в тиктоке. Многие используют эту мелодию, чтобы поделиться своими моментами счастья и ностальгии.

Эти видео собирают миллионные просмотры и сотни тысяч лайков. О чем снимать, чтобы попасть в рекомендации – пишет Show 24.

Пользователи используют отрывок песни со строками:

E intanto il tempo se ne va

e non ti senti più bambina.

Si cresce in fretta alla tua età,

non me ne sono accorto prima.

E intanto il tempo se ne va

tra i sogni e le preoccupazioni.

Le calze a rete han preso già

il posto dei calzettoni.

Главный тренд под этот звук – публикация видео с подписью "Не знаю, в чем секрет счастья, но здесь я никогда не плакала". Пользователи показывают места или моменты, которые ассоциируются у них с положительными эмоциями.

Среди популярных вариаций: посещение любимых заведений, в частности McDonald's, показ мест отдыха, например пляжа, моря, леса, дачи, воспоминания о важных людях и домашних любимцах и демонстрация значимых вещей. Например, автомобиля.

Так, классическая итальянская песня 45-летней давности неожиданно возродилась и привлекла внимание современных пользователей.