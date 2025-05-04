"Била мене мати": українська народна пісня підкорила TikTok, зібравши мільйони переглядів

Народна пісня "Била мене мати" переживає несподіване відродження в соціальних мережах. Спів чотирьох дівчат у машині під цю композицію став вірусним, після чого понад 4500 користувачів підхопили тренд.

Що відомо про новий звук у тікток та пісню "Била мене мати" – в матеріалі Show 24.

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Так, ролик з виконанням пісні чотирма дівчатами в машині зібрав майже 5 мільйонів переглядів та сотні тисяч лайків.

Після вірусного успіху першого відео з'явилася ціла хвиля нових роликів під цей трек. Всього їх вже понад чотири з половиною тисячі. Користувачі в коментарях висловлюють захоплення народними піснями у виконанні молодого покоління.

Як в мережі відреагували на відео дівчат під пісню "Била мене мати" / Скриншоти з тіктоку

Деякі блогери відзначають, що лише з віком по-справжньому зрозуміли глибинний сенс тексту пісні, в якій ідеться про матір, що забороняє дочці зустрічатися з молодим рекрутом.

"Била мене мати" неодноразово звучала і в професійних сучасних обробках. Її виконували такі колективи як український поп-гурт Made In Ukraine та "Рахівські дівки". У 2023 році вийшов альбом "ДНК" (Душа. Нація. Культура), створений на знак подяки воїнам ЗСУ, де цю пісню виконали Віра Брежнєва та TAYANNA. Альбом складається з 18 народних творів у виконанні популярних українських артистів.

Віра Брежнєва та TAYANNA – "Била мене мати": дивіться відео онлайн

Зауважимо, раніше ми писали про інші українські пісні, які знову стали популярними завдяки TikTok.