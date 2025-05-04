Співачка родом із Києва. Можливо, не всі знають, але раніше у Насті було інше прізвище, допоки вона не вирішила його змінити. До початку кар'єри виконавиця мала прізвище Жмур. Згодом вона взяла дівоче родове ім'я своєї матері Лідії Каменських, солістки хору ім. Григорія Верьовки. Для Насті прізвище Жмур звучало дещо різко, тому сценічний варіант допоміг їй створити більш гармонійний образ. Той факт, що мама артистки пов'язана з творчістю, а її хрещена Алла Кудлай – народна артистка України, не міг не повпливати на те, що дівчина також полюбить музику. Як складалась кар'єра Каменських, що відомо про її особисте життя та де співачка зараз, читайте в матеріалі Show24.

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Дует "Потап і Настя"

Спершу Каменських навчалась у музичній школі, а в 17 років стала учасницею фестивалю "Чорноморські ігри", де взяла Гран-прі. З того часу й почала розвиватись кар'єра виконавиці. Вона стала учасницею дуету "Потап і Настя", який свого часу був на високому рівні популярності.

Потап і Настя / Фото з відкритих джерел

Треки, які випускав дует, ставали хітами. Та варто нагадати, що співали вони російською мовою, а у 2014 році навіть подякували "Росії від всіх українських артистів".

За час існування дуету Настя неодноразово змінювала свій стиль. Здебільшого вона обирала відверті образи: сукні й топи з декольте, мініспідниці, яскраві макіяжі. Згодом стиль почав змінюватись через те, що Каменських сіла на дієту. Вона зайнялась спортом і дбала про харчування. Від так їй вдалось схуднути на три розміри й вже у 2015 році співачка похвалилась новою фігурою.

Каменських до і після схуднення / Фото з інстаграму співачки

У 2017 році "Потап і Настя" оголосили про творчу паузу, але кожен з них уже тоді займався сольними проєктами.

Сольна кар'єра Каменських

Артистка почала виступати під сценічним іменем NK, а першу пісню, яку вона випустила, була "Это моя ночь". Поступово її творчість почала набувати латиноамериканських мотивів. Кліп на пісню Elefante є одним із найуспішніших.

NK – Elefante: дивіться відео онлайн

Сьогодні Настя Каменських продовжує орієнтуватись на латиноамериканську публіку, про що свідчать її інтерв'ю на місцевих телеканалах і пісні, які вона продовжує випускати з такими мотивами.

Особисте життя

Романтичні стосунки між Каменських і Потапом вибухнули не одразу. Тоді продюсер був одружений з Іриною Горовою, а всі закиди у романі він відкидав. Але у 2019 році колишній дует вразив новиною: Потап і Настя одружились.

Потап і Настя одружились / Фото з інстаграму співачки

Через те, що подружжя не так часто разом з'являється на публіці, то не дивно, що у мережі з'явились чутки про те, що Потап і Настя нібито розлучаються.

У червні минулого року артистка сказала, що якби вона справді хотіла розлучитися – то відкрито повідомила б про це.

Мене дуже дивувало, що продовжували писати, що ми розлучаємося, коли я кажу: "Ми не розлучилися, ми не розлучаємося, ми навіть ніколи не робили таку заяву". Нічого не було, щоб подумали, що ми розлучаємося. Я не розлучаюся зі своїм чоловіком. І коли я захочу це зробити, повірте, я вам повідомлю сама. І нікому цю новину не віддам,

– заявила Настя Каменських.

У лютому цього року Потап дав інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю. Там він заявив, що хоче мати ще дітей і самостійно підняв тему про розлучення з Каменських.

Але війна показала, що особисті стосунки каталізуються або в одну сторону, або в іншу: або пари розстаються, або навпаки стають міцнішими. У нас у позитивний бік спрацювало. Ми давно разом, дивимося в один бік. Тому все гаразд,

– зазначив він.

Цікаво, що Потап емоційно зауважив, що у випадку розлучення йому залишиться не так багато, адже він одружився з Настею в Америці.

Де зараз Настя Каменських

Коли Росія розпочала повномасштабну війну, артистка засудила російську агресію й певний час жила в Іспанії. Згодом вона повернулась до України, виступала з концертами, давала інтерв'ю. Співачка розповідала, що за час війни знову набрала вагу, але вирішила не ґвалтувати себе важкими тренуваннями й харчуванням за розкладом.

Як відомо, сьогодні NK більше часу проводить у Латинській Америці, де розвиває свою кар'єру. Однак днями співачка приїхала до України, адже виступала на хрестинах у дітей української блогерки Стасі Макєєвої.