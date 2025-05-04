Певица родом из Киева. Возможно, не все знают, но раньше у Насти была другая фамилия, пока она не решила ее сменить. До начала карьеры исполнительница носила фамилию Жмур. Впоследствии она взяла девичье родовое имя своей матери Лидии Каменских, солистки хора им. Григория Веревки. Для Насти фамилия Жмур звучала несколько резко, поэтому сценический вариант помог ей создать более гармоничный образ. Тот факт, что мама артистки связана с творчеством, а ее крестная Алла Кудлай – народная артистка Украины, не мог не повлиять на то, что девушка также полюбит музыку. Как складывалась карьера Каменских, что известно о ее личной жизни и где певица сейчас, читайте в материале Show24.

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Дуэт "Потап и Настя"

Сначала Каменских училась в музыкальной школе, а в 17 лет стала участницей фестиваля "Черноморские игры", где взяла Гран-при. С тех пор и начала развиваться карьера исполнительницы. Она стала участницей дуэта "Потап и Настя", который в свое время был на высоком уровне популярности.

Потап и Настя / Фото из открытых источников

Треки, которые выпускал дуэт, становились хитами. Но стоит напомнить, что пели они на русском языке, а в 2014 году даже поблагодарили "Россию от всех украинских артистов".

За время существования дуэта Настя неоднократно меняла свой стиль. В основном она выбирала откровенные образы: платья и топы с декольте, мини-юбки, яркие макияжи. Впоследствии стиль начал меняться из-за того, что Каменских села на диету. Она занялась спортом и заботилась о питании. От так ей удалось похудеть на три размера и уже в 2015 году певица похвасталась новой фигурой.

Каменских до и после похудения / Фото из инстаграма певицы

В 2017 году "Потап и Настя" объявили о творческой паузе, но каждый из них уже тогда занимался сольными проектами.

Сольная карьера Каменских

Артистка начала выступать под сценическим именем NK, а первую песню, которую она выпустила, была "Это моя ночь". Постепенно ее творчество начало приобретать латиноамериканские мотивы. Клип на песню Elefante является одним из самых успешных.

NK – Elefante: смотрите видео онлайн

Сегодня Настя Каменских продолжает ориентироваться на латиноамериканскую публику, о чем свидетельствуют ее интервью на местных телеканалах и песни, которые она продолжает выпускать с такими мотивами.

Личная жизнь

Романтические отношения между Каменских и Потапом разразились не сразу. Тогда продюсер был женат на Ирине Горовой, а все упреки в романе он отвергал. Но в 2019 году бывший дуэт поразил новостью: Потап и Настя поженились.

Потап и Настя поженились / Фото из инстаграма певицы

Из-за того, что супруги не так часто вместе появляются на публике, то неудивительно, что в сети появились слухи о том, что Потап и Настя якобы разводятся.

В июне прошлого года артистка сказала, что если бы она действительно хотела развестись – то открыто сообщила бы об этом.

Меня очень удивляло, что продолжали писать, что мы расстаемся, когда я говорю: "Мы не расстались, мы не разводимся, мы даже никогда не делали такое заявление". Ничего не было, чтобы подумали, что мы расстаемся. Я не развожусь со своим мужем. И когда я захочу это сделать, поверьте, я вам сообщу сама. И никому эту новость не отдам,

– заявила Настя Каменских.

В феврале этого года Потап дал интервью российскому пропагандисту Юрию Дудю. Там он заявил, что хочет иметь еще детей и самостоятельно поднял тему о разводе с Каменских.

Но война показала, что личные отношения катализируются или в одну сторону, или в другую: или пары расстаются, или наоборот становятся крепче. У нас в положительную сторону сработало. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону. Поэтому все в порядке,

– отметил он.

Интересно, что Потап эмоционально заметил, что в случае развода ему останется не так много, ведь он женился на Насте в Америке.

Где сейчас Настя Каменских

Когда Россия начала полномасштабную войну, артистка осудила российскую агрессию и некоторое время жила в Испании. Впоследствии она вернулась в Украину, выступала с концертами, давала интервью. Певица рассказывала, что за время войны снова набрала вес, но решила не насиловать себя тяжелыми тренировками и питанием по расписанию.

Как известно, сегодня NK больше времени проводит в Латинской Америке, где развивает свою карьеру. Однако на днях певица приехала в Украину, ведь выступала на крестинах у детей украинского блогера Стаси Макеевой.