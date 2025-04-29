Останнім часом українцям особливо полюбилася творчість гурту "Бумбокс". Треки зі старих альбомів колективу набирають шаленої популярності. Які ще пісні залетіли в тренди тіктоку, розповість Show 24.

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"Бумбокс" – "Бета-каротин"

У тіктоці активно віруситься творчість гурту "Бумбокс", зокрема пісня "Бета-каротин". Трек увійшов в альбом "Меломанія" (2005 рік). Ще одна пісня колективу, яка отримала друге дихання – "Зцапала-злапала" з альбому "Family Бізнес" (2006 рік). До речі, деякий час вона очолювала чарт Apple Music в Україні.

Вова зі Львова та Іван Дорн – "Атата (ренебе)"

Останнім часом тікток заполонила пісня Вови зі Львова та Івана Дорна "Атата (ренебе)". Артисти випустили трек понад 13 років тому, однак він знову набирає популярності у мережі. Чимало відомих блогерів знімають відео під цей звук у тіктоці. Ролики набирають тисячі переглядів та вподобайок.

Vivienne Mort – "Голубка"

У 2013 році інді-рок гурт Vivienne Mort випустив альбом "Театр Pipinó", куди, зокрема, увійшла пісня "Голубка". Нещодавно трек також залетів у тренди тіктоку. Засновницею колективу є вокалістка Даніела Заюшкіна.

Jerry Heil – "Тук-тук-тук"

Вірусяться у тіктоці пісні Jerry Heil, зокрема її робота 2021 року "Тук-тук-тук". Цікаво, що трек співачки став популярним не лише в Україні, але й у Польщі, про що вона нещодавно повідомила в інстаграмі.

Дякую кожному польському серцю, яке тук-тук-тукає в унісон з цим треком!,

– зазначила Jerry Heil.

"Скрябін" – "Гламур"

Набирає популярності у тіктоці й пісня гурту "Скрябін" "Гламур". Вона увійшла в одинадцятий офіційний студійний альбом колективу "Гламур", який був випущений у 2006 році.

Нагадаємо, що лідер гурту, Кузьма Скрябін, трагічно загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року, коли повертався з концерту у Кривому Розі до Києва. Його позашляховик зіткнувся з молоковозом.