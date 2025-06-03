Сімейна пісня стала хітом: новий трек FIЇNКА та її сина підкорив тікток

У тіктоці завірусився новий зворушливий трек "Дзьоб дзьоб". Як виявилося, виконує його співачка FIЇNКА разом зі своїм сином Владиславом.

Родинний дует розповів, як в них виникла ідея записати пісню, а про її популярність в соцмережах – пише Show 24.

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Як зізналася сама FIЇNКА, "Дзьоб дзьоб" – давня сімейна пісенька, яку вони з сином вирішили записати у студії спеціально до дня народження її чоловіка, Юрія Вихованця. Він – актор Івано-Франківського театру.

То був дуже файний сюрприз. Почути синочка він (тато – 24 Канал) точно не очікував,

– розповіла Ірина про реакцію чоловіка, коли в ресторані йому увімкнули запис.

Після того, як FIЇNКА запостила цей трек в тікток, користувачі почали масово знімати відео з кадрами, де діти проводять час зі своїми батьками під цей трек.

Текст пісні говорить сам за себе:

"Щоб наш татко не скучав,

Щоб не знав наш дорогий

Ні болячок, ні хвороб –

То лелека заказний

Передасть йому дзьоб-дзьоб…"

Один з коментаторів під відео вдало зауважив, що "Подарунок був для татка, а співає тепер пів країни."

Зауважимо, це вже не перший раз, коли творчість FIЇNКА набирає такої популярності в тіктоці. Раніше трендом стала її нова версія пісні "Білі черемхи", яку вона переспівала разом із Віктором Павліком.