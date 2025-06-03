Родинний дует розповів, як в них виникла ідея записати пісню, а про її популярність в соцмережах – пише Show 24.
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Як зізналася сама FIЇNКА, "Дзьоб дзьоб" – давня сімейна пісенька, яку вони з сином вирішили записати у студії спеціально до дня народження її чоловіка, Юрія Вихованця. Він – актор Івано-Франківського театру.
То був дуже файний сюрприз. Почути синочка він (тато – 24 Канал) точно не очікував,
– розповіла Ірина про реакцію чоловіка, коли в ресторані йому увімкнули запис.
Після того, як FIЇNКА запостила цей трек в тікток, користувачі почали масово знімати відео з кадрами, де діти проводять час зі своїми батьками під цей трек.
Текст пісні говорить сам за себе:
"Щоб наш татко не скучав,
Щоб не знав наш дорогий
Ні болячок, ні хвороб –
То лелека заказний
Передасть йому дзьоб-дзьоб…"
Один з коментаторів під відео вдало зауважив, що "Подарунок був для татка, а співає тепер пів країни."
Зауважимо, це вже не перший раз, коли творчість FIЇNКА набирає такої популярності в тіктоці. Раніше трендом стала її нова версія пісні "Білі черемхи", яку вона переспівала разом із Віктором Павліком.