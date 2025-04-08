Російський гурт Ay Yola в топі українських чартів: що про нього відомо і чим небезпечний
- Російський гурт Ay Yola з піснею Homay очолив українські чарти, незважаючи на те, що учасники гурту відкрито підтримують війну проти України.
- Прослуховування треків Ay Yola на стримінгових платформах монетизується, що приносить гроші, які можуть фінансувати агресію Росії проти України.
На першому місці в чартах України опинилась пісня Homay російського гурту Ay Yola. На стримінговій платформі Apple Music трек обійшов нові хіти українських виконавців, – це сталося навіть попри цинічну позицію колективу.
Show 24 детальніше розповість про колектив, його учасників та чому прослуховування їхнього треку є небезпечним, як і споживання будь-якого російського контенту.
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Як трек Homay очолив українські чарти
Ще до офіційного релізу уривок треку Homay почав набирати популярність у тіктоці. Він став вірусним у Росії, Казахстані, Узбекистані та інших країнах. Відео під трендовий аудіозапис почали знімати й українці, ймовірно, не підозрюючи, що його автори – росіяни, адже трек не звучить російською мовою.
Так трек піднявся на першу сходинку в українському Apple Music. Зараз він поширюється і на світову аудиторію, про що свідчить світовий чарт Shazam – Top 200. Там трек Homay посів четверте місце, обійшовши хіти Леді Гаги, Бруно Марса й інші.
Homay у чарті Apple Music / Скриншот з Apple Music
Homay у чарті Shazam / Скриншот з Shazam
Додамо, що деякі артисти використовують різні способи популяризувати свій трек. Серед них і навмисне "накручування" прослуховувань, щоб потрапити на верхівки чартів.
Що відомо про гурт Ay Yola та його учасників
Гурт Ay Yola створили у 2024 році троє музикантів – вокалістка та авторка пісень Адель Шайхітдінова, її батько, продюсер і звукорежисер Руслан Шайхітдінов та вокаліст Рінат Рамазанов.
Назва колективу символізує "вічні цінності – не вбий, не вкради, поважай старших, захищай молодших", як повідомив один з учасників. У своїх треках вони поєднують башкирські мотиви та електронне сучасне аранжування. Якщо мова йде про трек Homay, то він розповідає про героїню башкирського епосу, її історію і порівняння з сучасними дівчатами.
У російських пропагандистських ЗМІ радо сповіщають про те, що гурт Ay Yola відкрито підтримує війну проти України. Один з учасників колективу справді цього не приховує.
На сторінці Ріната Рамазанова у забороненій соцмережі є дописи про підтримку окупантів. У 2023 році він публікував звістку про те, що проводжає брата, який пішов воювати проти України. Виникає риторичне запитання щодо так званих "цінностей" гурту Ay Yola, про які йдеться у їхній назві, – вони закликають не вбивати, але відкрито спонсорують та підтримують вбивства.
Учасник Ay Yola підтримує війну / Скриншоти з російської соцмережі
Чому небезпечно слухати треки Ay Yola
Прослуховування на стримінгових платформах монетизується, – це кошти, які виконавці заробляють за свої пісні. Споживання російського контенту приносить творцям гроші, що поповнюють казну країни-агресора через податки тощо.
Беручи до уваги те, що один з учасників Ay Yola відкрито підтримує російську агресію та, цілком імовірно, що долучається й фінансово, прослуховування треків цього колективу напряму спонсорує війну проти України, вбивства мирних мешканців та українських захисників.