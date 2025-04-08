Show 24 детальніше розповість про колектив, його учасників та чому прослуховування їхнього треку є небезпечним, як і споживання будь-якого російського контенту.

До теми Підтримують війну і допомагають окупантам: пісня російського гурту очолила чарт в Україні

Як трек Homay очолив українські чарти

Ще до офіційного релізу уривок треку Homay почав набирати популярність у тіктоці. Він став вірусним у Росії, Казахстані, Узбекистані та інших країнах. Відео під трендовий аудіозапис почали знімати й українці, ймовірно, не підозрюючи, що його автори – росіяни, адже трек не звучить російською мовою.

Так трек піднявся на першу сходинку в українському Apple Music. Зараз він поширюється і на світову аудиторію, про що свідчить світовий чарт Shazam – Top 200. Там трек Homay посів четверте місце, обійшовши хіти Леді Гаги, Бруно Марса й інші.



Homay у чарті Apple Music / Скриншот з Apple Music



Homay у чарті Shazam / Скриншот з Shazam

Додамо, що деякі артисти використовують різні способи популяризувати свій трек. Серед них і навмисне "накручування" прослуховувань, щоб потрапити на верхівки чартів.

Що відомо про гурт Ay Yola та його учасників

Гурт Ay Yola створили у 2024 році троє музикантів – вокалістка та авторка пісень Адель Шайхітдінова, її батько, продюсер і звукорежисер Руслан Шайхітдінов та вокаліст Рінат Рамазанов.

Назва колективу символізує "вічні цінності – не вбий, не вкради, поважай старших, захищай молодших", як повідомив один з учасників. У своїх треках вони поєднують башкирські мотиви та електронне сучасне аранжування. Якщо мова йде про трек Homay, то він розповідає про героїню башкирського епосу, її історію і порівняння з сучасними дівчатами.

У російських пропагандистських ЗМІ радо сповіщають про те, що гурт Ay Yola відкрито підтримує війну проти України. Один з учасників колективу справді цього не приховує.

На сторінці Ріната Рамазанова у забороненій соцмережі є дописи про підтримку окупантів. У 2023 році він публікував звістку про те, що проводжає брата, який пішов воювати проти України. Виникає риторичне запитання щодо так званих "цінностей" гурту Ay Yola, про які йдеться у їхній назві, – вони закликають не вбивати, але відкрито спонсорують та підтримують вбивства.



Учасник Ay Yola підтримує війну / Скриншоти з російської соцмережі

Чому небезпечно слухати треки Ay Yola

Прослуховування на стримінгових платформах монетизується, – це кошти, які виконавці заробляють за свої пісні. Споживання російського контенту приносить творцям гроші, що поповнюють казну країни-агресора через податки тощо.

Беручи до уваги те, що один з учасників Ay Yola відкрито підтримує російську агресію та, цілком імовірно, що долучається й фінансово, прослуховування треків цього колективу напряму спонсорує війну проти України, вбивства мирних мешканців та українських захисників.