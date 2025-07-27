100 мільйонів переглядів на ютуб: пісня Kalush і SKOFKA стала однією з найпопулярніших в Україні

Відео на пісню "Додому", яку Kalush записали разом із репером SKOFKA (Володимиром Самолюком), подолало позначку в 100 мільйонів переглядів на ютубі.

Це другий за популярністю кліп українською мовою. Попереду лише "Плакала" гурту KAZKA, який зібрав понад 480 мільйонів переглядів, пише Show 24.

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Kalush і SKOFKA в інстаграмі вже подякували фанам за підтримку.

Це неймовірно потужний результат, за який ми хочемо подякувати саме вам – нашим фанам, нашим людям, тим, хто повірив більше як 4 роки тому, ще до повномасштабного вторгнення, в українську музику, підтримав нас, розповсюджував – а тобто популяризував українську культуру. І не лише по країні, а й у світі,

– написали музиканти.

KALUSH та SKOFKA – "Додому": дивіться відео онлайн

Про що пісня "Додому"?

Трек побачив світ у травні 2021 року. У ньому виконавці з теплотою згадують дитинство, рідну домівку, бабусині пироги з вишнею, вечори в родинному колі та тих, кого вже немає поруч. Це щемка історія про дім, який живе в серці.