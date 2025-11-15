Обігнала росіян: вірусна пісня "Не п'яна – закохана" очолила український чарт Apple Music
- Нова пісня Alena Omargalieva "Не п'яна – закохана" очолила топ-100 Apple Music в Україні, посунувши російських виконавців з першого місця.
- Пісня також очолила YouTube Music Charts України, а Alena Omargalieva з'явилась на обкладинці Hot Hits Ukraine в Spotify.
Нова пісня Alena Omargalieva "Не п'яна – закохана" продовжує розривати мережу. Менш ніж за добу вона очолила топ-100 Apple Music в Україні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на український чарт Apple Music. Alena Omargalieva посунула російських виконавців Icegergert & Zivert з треком "БАНК" на друге місце.
Дивіться також Солістка ансамблю "Кралиця" вразила виконанням хіта "Не п'яна – закохана" в метро
На третьому місці в топ-100 Apple Music в Україні нова пісня Наді Дорофєєвої "Японія", на четвертому – "Смарагдове небо" DREVO, а на п'ятому – трек "Не ходи" Alena Omargalieva та MamaRika.
На своїй сторінці в інстаграмі Alena Omargalieva повідомила, що пісня "Не п'яна – закохана" також очолила YouTube Music Charts України. Крім того, співачка з'явилась на обкладинці Hot Hits Ukraine в Spotify.
І знаєте, що гріє найбільше? Не цифри та не рейтинги, а ваша увага, ваша любов і те, що ви свідомо обираєте українську музику. Саме завдяки вам у Топ-100 Apple Music більше не стоїть на першому місці російський трек. Це наша дуже важлива перемога,
– зазначила Alena Omargalieva.
Артистка подякувала людям, які слухають її новий трек. Alena Omargalieva бачить, як він віруситься у мережі.
Мене переповнює щастя від того, що український фольклор у новому звучанні з латиноамериканським попом так сильно завоював ваші серця,
– зізналась вона.
Alena Omargalieva заспівала "Не п'яна – закохана" з ансамблем "Кралиця"
Нагадаємо, що під час нещодавнього концерту в Жовтневому Палаці у Києві Alena Omargalieva виконала пісню "Не п'яна – закохана" разом із фольклорним ансамблем "Кралиця".
Колектив заспівав перші рядки треку в народному стилі й підкорив мережу.
Особливо слухачів вразив голос солістки "Кралиці" Софії.