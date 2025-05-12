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Show24 Музика "З якого ти поверху неба?": пісня Jerry Heil і Yarmak очолила український чарт Apple Music
12 травня, 14:43
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"З якого ти поверху неба?": пісня Jerry Heil і Yarmak очолила український чарт Apple Music

Марія Примич
Основні тези
  • Пісня "З якого ти поверху неба?", яку Jerry Heil виконує з Yarmak очолила український чарт Apple Music і стала популярною у TikTok.
  • Трек "На килимі" з альбому "Архетипи" також увійшов у топ-10 та віруситься у TikTok.

Пісня "З якого ти поверху неба?" з нового альбому Jerry Heil заполонила тікток та очолила український чарт Apple Music. Співачка виконує цю композицію разом репером та військовослужбовцем Yarmak.

У соціальних мережах користувачі залишають чимало позитивних відгуків про трек. У коментарях під дописом Jerry Heil в інстаграмі Yarmak зазначив, що для слухачів це нова пісня, а для них – це "історія з 2023 року", пише Show 24

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Для вас це нова пісня, а для нас з Jerry Heil це історія з 2023 року. Я на Херсонщині, Яна надсилає дуже красивий приспів, в якому прямо відчувається небесна чистота. Бережіть в собі прозору щирість і кохання – це робить нас людьми, 
– написав репер. 

Пісня "З якого ти поверху неба?" очолила "Топ-100: Україна" в Apple Music, обігнавши Надю Дорофєєву з треком Fenomenal' та Альону Омаргалієву з композицією "Мужчина". 

У топ-10 увійшов ще один трек Jerry Heil з альбому "Архетипи" – "На килимі", який також віруситься у тіктоці. 

"Топ-100: Україна" в Apple Music / Скриншот з чарту

До того ж користувачі активно знімають відео під пісню Jerry Heil і Yarmak у тіктоці: 

@_muurosyaa_

♬ З якого ти поверху неба? - Jerry Heil & YARMAK
@dashaa.p

♬ З якого ти поверху неба? - Jerry Heil & YARMAK
@_.alllyyaa._

Ну скажіть,що це неймовірна пісня?

♬ З якого ти поверху неба? - Jerry Heil & YARMAK

Відгуки про пісню "З якого ти поверху неба?"

  • "Це шедевр".
  • "Так компонуєте одне одному!"
  • "Вчора її слухала разів 10. Пісня – в сердечко".
  • "Такі глибокі слова можуть писати й співати лише глибокі душі. Дякую вам".
  • "Ваші голоси так красиво поєднуються".

Реакція на пісню "З якого ти поверху неба?" / Скриншот з інстаграму Jerry Heil

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