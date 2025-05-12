У соціальних мережах користувачі залишають чимало позитивних відгуків про трек. У коментарях під дописом Jerry Heil в інстаграмі Yarmak зазначив, що для слухачів це нова пісня, а для них – це "історія з 2023 року", пише Show 24.
Не пропустіть "А білі черемхи": легендарна пісня зазвучала по-новому і стала вірусною у тіктоці
Для вас це нова пісня, а для нас з Jerry Heil це історія з 2023 року. Я на Херсонщині, Яна надсилає дуже красивий приспів, в якому прямо відчувається небесна чистота. Бережіть в собі прозору щирість і кохання – це робить нас людьми,
– написав репер.
Пісня "З якого ти поверху неба?" очолила "Топ-100: Україна" в Apple Music, обігнавши Надю Дорофєєву з треком Fenomenal' та Альону Омаргалієву з композицією "Мужчина".
У топ-10 увійшов ще один трек Jerry Heil з альбому "Архетипи" – "На килимі", який також віруситься у тіктоці.
"Топ-100: Україна" в Apple Music / Скриншот з чарту
До того ж користувачі активно знімають відео під пісню Jerry Heil і Yarmak у тіктоці:
Відгуки про пісню "З якого ти поверху неба?"
- "Це шедевр".
- "Так компонуєте одне одному!"
- "Вчора її слухала разів 10. Пісня – в сердечко".
- "Такі глибокі слова можуть писати й співати лише глибокі душі. Дякую вам".
- "Ваші голоси так красиво поєднуються".
Реакція на пісню "З якого ти поверху неба?" / Скриншот з інстаграму Jerry Heil
Раніше ми писали, про старі українські пісні, які потрапили у тренди тіктоку.