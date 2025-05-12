У соціальних мережах користувачі залишають чимало позитивних відгуків про трек. У коментарях під дописом Jerry Heil в інстаграмі Yarmak зазначив, що для слухачів це нова пісня, а для них – це "історія з 2023 року", пише Show 24.

Не пропустіть "А білі черемхи": легендарна пісня зазвучала по-новому і стала вірусною у тіктоці

Для вас це нова пісня, а для нас з Jerry Heil це історія з 2023 року. Я на Херсонщині, Яна надсилає дуже красивий приспів, в якому прямо відчувається небесна чистота. Бережіть в собі прозору щирість і кохання – це робить нас людьми,

– написав репер.

Пісня "З якого ти поверху неба?" очолила "Топ-100: Україна" в Apple Music, обігнавши Надю Дорофєєву з треком Fenomenal' та Альону Омаргалієву з композицією "Мужчина".

У топ-10 увійшов ще один трек Jerry Heil з альбому "Архетипи" – "На килимі", який також віруситься у тіктоці.

"Топ-100: Україна" в Apple Music / Скриншот з чарту

До того ж користувачі активно знімають відео під пісню Jerry Heil і Yarmak у тіктоці:

Відгуки про пісню "З якого ти поверху неба?"

"Це шедевр".

"Так компонуєте одне одному!"

"Вчора її слухала разів 10. Пісня – в сердечко".

"Такі глибокі слова можуть писати й співати лише глибокі душі. Дякую вам".

"Ваші голоси так красиво поєднуються".

Реакція на пісню "З якого ти поверху неба?" / Скриншот з інстаграму Jerry Heil

Раніше ми писали, про старі українські пісні, які потрапили у тренди тіктоку.