Fight for life: Пивоваров, Усик і Korolova випустили спільний трек напередодні бою з Дюбуа
- Пивоваров, Усик, і Korolova випустили трек "Fight for life" напередодні бою Усика з Дюбуа.
- Трек став частиною культурного проєкту "ВІРШІНШІ" і символізує стійкість та мужність українців.
- Історія пісні зосереджується на вічній битві між світлом та темрявою з персонажами, які можуть стати героями відеогри.
Сьогодні відбувся реліз треку Fight for life, який останнім часом уже наробив галасу. Артем Пивоваров, Олександр Усик і Korolova не просто стали частиною спільної роботи, а й долучились до створення нової відеогри.
Цю пісню створено у межах культурного проєкту Пивоварова "ВІРШІНШІ". Її спеціально випустили напередодні бою Усика з Дюбуа, щоб донести меседж про стійкість та мужність українців, яких уособлює боксер, пише Show24.
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Історія пісні полягає у вічній битві між світлом та темрявою. У центрі подій три персонажі: Усик як воїн-шукач, Korolova як уособлення натхнення й гармонії та Пивоваров – джерело вищої енергії. Додамо, що ці персонажі можуть стати головними героями майбутньої відеогри. На своєму шляху головний герой стикається з руйнівними силами й саме через це зараз проходить український народ.
Pivovarov x Korolova – Fight for Life (feat. Usyk): дивіться відео онлайн
Як каже сам Артем, Fight for life – це експеримент, як і останні його роботи.
У цій роботі Усик є уособленням українського народу. Він безстрашний, нескорений, ніколи не здається, рухається тільки вперед і бореться з темними силами. Так історично склалося, що ми встигли підготувати Fight for life під легендарний бій непереможеного чемпіона, який захищатиме свій пояс і вкотре покаже, що українці – незламний вольовий народ,
– підсумував артист.
Korolova, яка є представницею світової melodic techno музики, дуже зраділа можливості записати трек з Артемом. А справжнім сюрпризом для діджейки стала участь Олександра Усика.
Чемпіону у пісні належить декілька фраз.
- "Ні буря, ні ворог мене не зламає".
- "Живу я із Богом, який помагає".
До слова, Олександр учора на відкритому тренуванні використав саме цей трек.
Раніше ми писали, де можна подивитись реванш Усик – Дюбуа, та скільки це коштує.