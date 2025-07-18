Цю пісню створено у межах культурного проєкту Пивоварова "ВІРШІНШІ". Її спеціально випустили напередодні бою Усика з Дюбуа, щоб донести меседж про стійкість та мужність українців, яких уособлює боксер, пише Show24.

Також дивіться На концерті Coldplay "спалили" зраду директора IT-компанії Astronomer з коханкою: вірусне відео

Історія пісні полягає у вічній битві між світлом та темрявою. У центрі подій три персонажі: Усик як воїн-шукач, Korolova як уособлення натхнення й гармонії та Пивоваров – джерело вищої енергії. Додамо, що ці персонажі можуть стати головними героями майбутньої відеогри. На своєму шляху головний герой стикається з руйнівними силами й саме через це зараз проходить український народ.

Pivovarov x Korolova – Fight for Life (feat. Usyk): дивіться відео онлайн

Як каже сам Артем, Fight for life – це експеримент, як і останні його роботи.

У цій роботі Усик є уособленням українського народу. Він безстрашний, нескорений, ніколи не здається, рухається тільки вперед і бореться з темними силами. Так історично склалося, що ми встигли підготувати Fight for life під легендарний бій непереможеного чемпіона, який захищатиме свій пояс і вкотре покаже, що українці – незламний вольовий народ,

– підсумував артист.

Артем Пивоваров і Korolova / Фото пресслужби співака

Korolova, яка є представницею світової melodic techno музики, дуже зраділа можливості записати трек з Артемом. А справжнім сюрпризом для діджейки стала участь Олександра Усика.

Чемпіону у пісні належить декілька фраз.

"Ні буря, ні ворог мене не зламає".

"Живу я із Богом, який помагає".

До слова, Олександр учора на відкритому тренуванні використав саме цей трек.

Раніше ми писали, де можна подивитись реванш Усик – Дюбуа, та скільки це коштує.