Эта песня создана в рамках культурного проекта Пивоварова "ВІРШІНШІ". Ее специально выпустили накануне боя Усика с Дюбуа, чтобы донести месседж о стойкости и мужестве украинцев, которых олицетворяет боксер, пишет Show24.
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История песни заключается в вечной битве между светом и тьмой. В центре событий три персонажа: Усик как воин-искатель, Korolova как олицетворение вдохновения и гармонии и Пивоваров – источник высшей энергии. Добавим, что эти персонажи могут стать главными героями будущей видеоигры. На своем пути главный герой сталкивается с разрушительными силами и именно через это сейчас проходит украинский народ.
Pivovarov x Korolova – Fight for Life (feat. Usyk): смотрите видео онлайн
Как говорит сам Артем, Fight for life – это эксперимент, как и последние его работы.
В этой работе Усик является олицетворением украинского народа. Он бесстрашный, непокоренный, никогда не сдается, движется только вперед и борется с темными силами. Так исторически сложилось, что мы успели подготовить Fight for life под легендарный бой непобежденного чемпиона, который будет защищать свой пояс и в очередной раз покажет, что украинцы – несокрушимый волевой народ,
– подытожил артист.
Артем Пивоваров и Korolova / Фото пресс-службы певца
Korolova, которая является представительницей мировой melodic techno музыки, очень обрадовалась возможности записать трек с Артемом. А настоящим сюрпризом для диджейки стало участие Александра Усика.
Чемпиону в песне принадлежит несколько фраз.
- "Ни буря, ни враг меня не сломает".
- "Живу я с Богом, который помогает".
К слову, Александр вчера на открытой тренировке использовал именно этот трек.
Ранее мы писали, где можно посмотреть реванш Усик – Дюбуа, и сколько это стоит.