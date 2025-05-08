"Краса зі шрамом": українки, що зазнали поранень під час війни, з'явилися на сторінках Playboy

Культовий глянець Playboy Ukraine презентував спецвипуск із фотопроєктом "Краса зі шрамом", присвячений жінкам, які пережили поранення та ампутації внаслідок війни. Для проєкту знялися військовослужбовиці та цивільні.

Серед них – снайперка, пані капітан ЗСУ Крістіна Саніна, а також контент-мейкерка. Автори детальніше розповіли про мету проєкту та показали захопливі фото. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Playboy Ukraine.

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Для фотосесії, яку зробив відомий фотограф Костянтин Ліберов, учасниці проєкту одягнули вбрання українських дизайнерів та прикраси з колекції "Любов варта всього". На обкладинці випуску з'явилась Анастасія Савка з позивним "Фенікс" – снайперка 118-ї бригади, яка втратила ногу після підриву на міні на Запорізькому напрямку в листопаді 2023 року.

Серед інших героїнь – Яна Залевська ("Мультик"), яка служила військовою журналісткою, медикинею, а потім операторкою FPV-дронів, поки не отримала важке поранення від ворожого дрона; Крістіна Саніна, перша жінка в Україні з остеоінтегративним протезуванням (хірургічне введення титанового стрижня безпосередньо в кістку нижньої ампутованої кінцівки. Після цієї процедури до імплантату прикріплюється спеціалізований адаптер, який з'єднує його з протезною трубкою та стопою); Ольга Дятлюк, яка вижила після ракетного удару по Вінниці й втратила чоловіка-військового; та Надія Оксюта, контентмейкерка, яка разом з донькою постраждала під час аварії гелікоптера в Броварах.

Автори проєкту мали на меті показати, що жіноча сила та краса не зникають після травми, а також допомогти героїням прийняти себе та надихнути інших.

Нагадаємо, в серпні 2023 року Playboy Ukraine випустив перший друкований номер за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тоді на обкладинці глянцю постала хірургиня, модель і телеведуча Ірина Білоцерковець, яка отримала поранення під час обстрілу на Київщині та втратила око.