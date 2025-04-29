Не дотрималися правил: хто порушив дрес-код Ватикану на похороні Папи Франциска

У Римі 26 квітня відбулась церемонія прощання з Папою Римським Франциском, на яку завітало сотні тисяч людей та світові лідери. Ватикан мав кілька вимог щодо дрес-коду для гостей: як чоловіків, так і жінок.

Чоловікам пропонували одягнути темний костюм з довгою чорною краваткою, дозволялось одягнути під костюм білу сорочку. Натомість жінкам радили обрати довгі чорні сукні, чорні мантильї (мереживну вуаль), рукавички в тон. Дозволялась лише одна прикраса – нитка перлів на шиї. Не всі дотрималися цих вимог, пише Show 24.

До слова Меланія Трамп зашифрувала послання у своєму образі на похороні Папи Франциска

Принц Вільям, який прибув на похорон Папи Франциска як член британської монаршої сім'ї, постав не в чорному, а темно-синьому костюмі, за що йому дорікали в мережі. Та в пресі припускають, що його вибір пов'язаний з тим, що він не є католиком. Принц Вільям належить до англіканської церкви, в якої немає суворих правил щодо одягу на похоронну церемонію.

До слова, на похороні Папи Франциска принц Вільям замінив Чарльза III. Це не порушення правил, а традиція – саме спадкоємець має їздити на подібні заходи на знак поваги. Похорон Папи Римського пропустила і Кейт Міддлтон, її присутність не була обов'язковою.

Не всіх правил дрес-коду дотрималися деякі світові лідерки. Наприклад, Бріджит Макрон, Олена Зеленська, Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні не покривали голову вуаллю. До того ж Мелоні одягнула костюм замість сукні.

Хто майже бездоганно дотримався дрес-коду

Якщо Дональд Трамп зазнав критики через свій яскраво-синій костюм і краватку, то його дружина Меланія дотрималась чи не всіх правил дрес-коду.

Вона постала у двобортному пальті, який доповнила мереживною вуаллю та рукавичками. Замість перлів Меланія обрала звичайну підвіску з хрестом. Єдиний недолік був у тому, що перша леді США вирішила не одягнути колготки, як зазвичай роблять жінки на похоронах. Однак це не було суворою умовою.

Також за протоколом були одягнені Джилл Байден, княгиня Монако Шарлін, королева Іспанії – Летиція.