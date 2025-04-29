Мужчинам предлагали надеть темный костюм с длинным черным галстуком, разрешалось одеть под костюм белую рубашку. Зато женщинам советовали выбрать длинные черные платья, черные мантильи (кружевную вуаль), перчатки в тон. Разрешалось только одно украшение – нить жемчуга на шее. Не все придерживались этих требований, пишет Show 24.

К слову Мелания Трамп зашифровала послание в своем образе на похоронах Папы Франциска

Принц Уильям, который прибыл на похороны Папы Франциска как член британской монаршей семьи, появился не в черном, а темно-синем костюме, за что его упрекали в сети. Но в прессе предполагают, что его выбор связан с тем, что он не является католиком. Принц Уильям принадлежит к англиканской церкви, у которой нет строгих правил относительно одежды на похоронную церемонию.

К слову, на похоронах Папы Франциска принц Уильям заменил Чарльза III. Это не нарушение правил, а традиция – именно наследник должен ездить на подобные мероприятия в знак уважения. Похороны Папы Римского пропустила и Кейт Миддлтон, ее присутствие не было обязательным.

Не всех правил дресс-кода придерживались некоторые мировые лидеры. Например, Бриджит Макрон, Елена Зеленская, Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджия Мелони не покрывали голову вуалью. К тому же Мелони надела костюм вместо платья.

Кто почти безупречно придерживался дресс-кода

Если Дональд Трамп подвергся критике из-за своего ярко-синего костюма и галстука, то его жена Мелания придерживалась едва ли не всех правил дресс-кода.

Она предстала в двубортном пальто, который дополнила кружевной вуалью и перчатками. Вместо жемчуга Мелания выбрала обычную подвеску с крестом. Единственный недостаток был в том, что первая леди США решила не одеть колготки, как обычно делают женщины на похоронах. Однако это не было строгим условием.

Также по протоколу были одеты Джилл Байден, княгиня Монако Шарлин, королева Испании – Летиция.