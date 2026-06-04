Із Вакарчуком та Мікою Ньютон: у Львові стартує фестиваль "Покоління"
В останні дні весни у Києві відбувся один з найочікуваніших фестивалів – "Покоління", де спеціальним гостем став Святослав Вакарчук, а також вперше за 14 років на сцену вийшла Міка Ньютон. Тепер незабутні емоції чекають й львів'ян.
Уже цього тижня, з 5 по 7 червня, на території !FESTrepublic відбудеться фестиваль, який зібрав рекордну кількість культових хедлайнерів за один вікенд. Більше про "Покоління" – дізнавайтесь далі на 24 Каналі.
Теж цікаво На концерті Наді Дорофєєвої хлопець освідчився коханій: зворушливе відео
Хто виступить на "Поколінні" у Львові?
Перший літній вікенд у Львові буде по-справжньому зірковим. До міста приїдуть чимало артистів, чию творчість люблять мільйони.
5 червня
- Лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич готує особливу акустичну програму – лише голос, гітара та пісні, які зазвичай співають на нічних кухнях чи в машині під дощем.
- Найочікуваніший спеціальний гість фестивалю – Святослав Вакарчук з романтичною акустичною програмою.
6 червня
- LAMA привезе суміш гарячої енергії та лірики.
- Гурт СКАЙ підніме градус емоцій улюбленими треками, які всі знають напам'ять.
- Хедлайнером вечора стане гурт "Друга Ріка", який не лише зіграє перевірені часом "Секрет" чи "Так мало тут тебе", а й презентує львів'янам наживо пісні з нового альбому, зокрема треки "7'Я в онлайні" та "МИ".
7 червня
Після тріумфального виступу Міки Ньютон у Києві, про який гуділи соцмережі, багато людей звертались до організаторів з проханням зробити ще один виступ у Львові.
Ми не відпустили Міку Ньютон в Лос-Анджелес і попросили її доєднатись та виступити у Львові! Тож це вперше, коли ми додаємо в лайн-ап артиста, за пару днів до початку фестивалю! Ви просили, ми зробили! Міка Ньютон виступить у Львові 7 червня, вперше за 14 років,
– поділився організатор фестивалю Роман Жолобак.
Також цього вечора на сцені "Покоління" виступлять Олександр Положинський та культові ТНМК.
Програма фестивалю "Покоління" у Львові / Фото пресслужби
Квитки можна придбати за посиланням. Вхід для дітей до 12 років у супроводі батьків – вільний.
Окрім потужної музичної програми фестиваль вже оголосив потужну благодійну мету, над якою працюватиме протягом літнього сезону, – збір коштів на потреби бригади НГУ "Хартія".
Також військовослужбовці зі статусом УБД, особи з інвалідністю І або ІІ групи та пенсіонери за віком мають можливість отримати пільговий квиток на один з днів фестивалю. Для цього потрібно заповнити спеціальну анкету.