Помер британський співак, вокаліст гуртів Iron Maiden і More Пол Маріо Дей. Йому було 69 років.

Про смерть зірки повідомив гурт More в інстаграмі, пише Show 24. Причину смерті колектив не оголосив.

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Гурт More опублікував чорно-білу фотографію Пола Маріо Дея. Представники колективу висловили співчуття родині й друзям співака, а також шанувальникам його творчості зі всього світу.

Біографія Пола Маріо Дея

Пол Маріо Дей народився 19 квітня 1956 року в Лондоні. Він був першим вокалістом гурту Iron Maiden (1975-1976 роки). Після того як співака звільнили, його замінив Денніс Вілкок.

У 1980 році заснував хеві-метал гурт More, вже наступного року вийшов дебютний альбом Warhead. Пол покинув колектив перед виходом другого та останнього альбому Blood & Thunder (1982 рік).

З 1983 до 1984 років він був фронтменом гурту Wildfire, а у 1985 році приєднався до The Sweet разом з гітаристом Енді Скоттом і барабанником Міком Такером. Тоді колектив ненадовго повернувся на сцену.

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