Він проходить через складні випробування, – ексдружина Дмитра Ступки про його життя у США

Ексдружина Дмитра Ступки Поліна Логунова розповіла про стосунки з ним та життя актора у США.Також бізнесвумен зізналася, що вони з колишнім чоловіком поїхали з України не для того, аби почати нове сімейне життя.

За словами жінки, переїзд до Америки був ще одним випробуванням. Крім того, там були можливості для її кар'єрного росту. Зацікавлений був і Дмитро Ступка, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Габріеллі Массангі.

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Поліна Логунова поділилась, що вони з ексчоловіком не обговорювали те, що переїзд у нову країну може покращити їхні стосунки, у яких вже тоді були певні проблеми. Попри це, зараз колишнє подружжя добре спілкується. До того ж бізнесвумен зауважила, що Ступка – прекрасний батько.

Що б у нього не сталося, я його завжди підтримаю. І надіюсь, він зробить те саме. Я в нього дуже вірю і знаю, що у нього вийде. Він проходить через складні випробування. Мені здається, йому складніше тут, аніж мені. Тому що в Україні він був великою людиною. Вся його сім'я – знамениті люди. Він жив в абсолютно інших умовах,

– розповіла Логунова.

Інтерв'ю Поліни Логунової: дивіться відео онлайн

Поліна Логунова про життя Дмитра Ступки у США

Ексдружина Дмитра Ступки вже двічі емігрувала. Річ у тім, що раніше вона переїхала в Україну з Білорусі. А от для актора це новий досвід, тому йому набагато складніше.

Все одно він добре справляється. Він дуже позитивний, старається жартувати й працює постійно. Можливо, навіть він тут більше включився у роботу, у саморозвиток. Нехай це складний етап для нього, але я пишаюсь, що він ніколи не здається. Ось це у нього, звичайно, прекрасна риса,

– зазначила бізнесвумен.

За словами Логунової, в Україні Ступка був більш лінивий.

Нагадаємо, що Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися у 2016 році, але згодом розлучилися. Колишнє подружжя виховує доньку Богдану. Сім'я переїхала до США у 2021 році, де й проживає зараз.