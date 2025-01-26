Справжнє ім'я співачки – Оксана Грицай, і родом вона з Івано-Франківської області. З юного віку дівчинка виступала на сцені та закінчила музичну школу. Пізніше переїхала до столиці, де вступила до Київського державного коледжу естрадного та циркового мистецтва, а у 2007 році отримувала знання у Гілфордській академії в Англії. У матеріалі Show 24 розповідаємо, який скандал стався між артисткою та її експродюсером, як боролась з онкологією та де вона зараз.

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Кар'єра співачка та скандал із Юрієм Фальосою

У 2002 році Грицай перемогла на фестивалі "Чорноморські ігри". Тоді ж дівчина підписала контракт із продюсером Юрієм Фальосою, який на той час опікувався зрадницею Ані Лорак. Чоловік придумав співачці псевдонім Міка Ньютон. Однак співпраця між артисткою і продюсером тривала до 2009 року. Чоловік розповідав, що вклав дуже багато грошей у розвиток виконавиці.

Міка Ньютон і Юрій Фальоса / Фото ТСН

За декілька років Міка Ньютон подала в суд на продюсера, адже була впевнена, що чоловік і компанія присвоїли кошти співачки. Суд зобов'язав Фальосу виплатити експідопічній кругленьку суму, яку заборгував за час співпраці.

Сам продюсер розповідав, що вклав у неї всі гроші, а артистка не розуміла, що навіть після п'яти років співпраці борги не лишаються відпрацьованими. Він запевняв, що на відміну від Міки Ньютон, Ані Лорак відпрацювала усі кошти, які в неї вклали, і навіть більше.

До слова, Фальоса казав, що пісні співачки "вистрілили в Росії". Зокрема, треки, такі як: "Белые лошади", "В плену", "Лунопарк" та інші звучали у російському серіалі з пропагандистським сюжетом "Кадетство".

Після початку повномасштабного вторгнення виконавиця висловилась про цю історію, зазначивши, що рішення приймала не вона.

"Я шкодую, що були такі часи, коли нам вселяли, що бути в Росії – це круто і мова їх – це круто. У навчальних закладах викладали російською, національні новини російською. І це шок, коли я зараз про це думаю. Я підписала контракт у 16 років, мені не давали приймати рішення. На жаль, я собі не належала. А коли ти молодий, ти думаєш, дорослі знають краще", – поділилась роздумами артистка.

У 2011 році Міка Ньютон виборола право представляти Україну на Євробаченні з піснею "Angel". Пісенний конкурс проходив у німецькому Дюссельдорфі, а сама виконавиця посіла 4 місце у фіналі, набравши 159 балів.

Mika Newton – "Angel" (Ukraine): дивіться відео онлайн

Після Євробачення співачка поїхала у США, щоб продовжувати там будувати кар'єру. Вона планувала пожити за океаном до 2013 року, однак доля внесла свої корективи.

Особисте життя

У Штатах артистка знайшла своє кохання, тому залишилась там жити. Обранцем став власник американського модельного агентства Saint Agency Кріс Сааведр, з яким зірка познайомилась у продуктовому магазині. У 2018 році пара відгуляла весілля.

Весілля Міки Ньютон / Фото з інстаграму співачки

Боротьба з раком

У 2019 році в артистки діагностували рак яєчника. Спочатку вона не помічала симптомів, вважаючи часте здуття живота наслідком набраної ваги. Утім, навіть дієта не допомогла зменшити дискомфорт.

Занепокоєна станом здоров'я, Міка звернулася до гінеколога в Україні. Під час обстеження лікарі виявили в неї кісту, але згодом з'ясувалось, що це онкологічне захворювання третьої стадії. Медики попередили про складне лікування: 12 курсів хімієтерапії, після яких не вдасться завагітніти самостійно

Водночас вже після другої операції аналізи показали першу стадію раку. Співачка переконана, що подолати хворобу їй допомогли духовність та непохитна віра в одужання.

Міка Ньютон на лікарняному ліжку / Фото з інстаграму співачки

Знаменитість поділилася, що разом із чоловіком мріють стати батьками. Під час лікування знаменитості видалили лише один яєчник. Також їй не знадобилася довготривала хімієтерапія. Саме тому в Міки є всі шанси завагітніти та самостійно народити дитину.

Також Ньютон зізналася, якщо не вдасться народити дитину самостійно, вона відкрита до того, щоб взяти малюка з дитячого будинку. Співачка певна, що готова стати мамою для когось з тих діток, які залишилися самотніми.

Де зараз і чим займається Міка Ньютон

Час від часу артистка приїжджає в гості до України. Рідна сестра співачки – Лілія, працює в ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення дівчина приїхала додому, щоб забрати рідних у безпечне місце.

"Хтось знає, хтось не знає, але в мене сестра в українських Збройних Силах вже 24 роки. Вона – майор української армії, тому дивитися за моїми рідними вже не було кому. Ліля мені подзвонила і каже: "слухай, забирай, тому що в мене нема часу ні на малу, ні на що. Я буду тільки переживати, де вони і як вони: чи встигли вони забігти у сховище, чи не встигли". Я одразу на другий день купила білети й полетіла до Польщі. Моя сестра не на фронті, вона у Львові. Вона з 17 років працює в українській армії", – розповідала Міка Ньютон.

Міка Ньютон / Фото з інстаграму артистки

Також знаменитість зізнавалась, що жити в Америці не легко. Сьогодні дівчина знімається у рекламі та працює моделлю. Дуже рідко ділиться новими піснями, однак бере участь у заходах, присвячених допомозі ЗСУ й не тільки.