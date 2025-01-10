Міка Ньютон вийшла на зв'язок до шанувальників та показала один із найбільш зруйнованих районів Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм знаменитості.
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Спершу Ньютон повідомила, що разом з родиною перебуває у безпеці, тому евакуація не потрібна.
Дякуємо всім за звернення. Ми в безпеці й вдячні за те, що нам не потрібно було евакуйовуватися. Будь ласка, моліться за Лос-Анджелес,
– написала співачка.
Міка Ньютон про пожежі у Лос-Анджелесі / Скриншот з інстаграму
Однак згодом ситуація змінилась. Співачка опублікувала в інстаграм-сторіс відео, на якому елітний район Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс, зруйнований пожежею, і повідомила, що родина евакуюється.
Вся наша родина має евакуюватися зараз. Це схоже на справжній кошмар,
– заявила Міка Ньютон.
Родина Міки Ньютон змушена евакуюватися / Скриншот з інстаграму
На скриншоті видно сповіщення, де написано, що в Оук-Парку та Белл-Каньйоні вогонь швидко рухається.
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Нагадаємо, що Міка Ньютон поїхала до США після Євробачення. Вона брала участь у пісенному конкурсі у 2011 році та посіла 4 місце. Співачка планувала бути за океаном до 2013 року, але згодом зустріла свого теперішнього чоловіка Кріса Сааведра, тому залишилася там.
Що наразі відомо про пожежі у Каліфорнії
- Нагадаємо, що поблизу Лос-Анджелеса вже кілька днів вирують масштабні лісові пожежі. Так, понад 100 тисяч людей були змушені евакуюватися, а вогонь знищив тисячі будівель.
- Станом на зараз щонайменше 10 людей загинуло, однак їхня кількість може збільшитися, коли рятувальники почнуть розбирати завали. Крім того, є проблеми з електроенергією.