Міка Ньютон вийшла на зв'язок до шанувальників та показала один із найбільш зруйнованих районів Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм знаменитості.

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Спершу Ньютон повідомила, що разом з родиною перебуває у безпеці, тому евакуація не потрібна.

Дякуємо всім за звернення. Ми в безпеці й вдячні за те, що нам не потрібно було евакуйовуватися. Будь ласка, моліться за Лос-Анджелес,

– написала співачка.

Міка Ньютон про пожежі у Лос-Анджелесі / Скриншот з інстаграму

Однак згодом ситуація змінилась. Співачка опублікувала в інстаграм-сторіс відео, на якому елітний район Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс, зруйнований пожежею, і повідомила, що родина евакуюється.

Вся наша родина має евакуюватися зараз. Це схоже на справжній кошмар,

– заявила Міка Ньютон.

Родина Міки Ньютон змушена евакуюватися / Скриншот з інстаграму

На скриншоті видно сповіщення, де написано, що в Оук-Парку та Белл-Каньйоні вогонь швидко рухається.

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Нагадаємо, що Міка Ньютон поїхала до США після Євробачення. Вона брала участь у пісенному конкурсі у 2011 році та посіла 4 місце. Співачка планувала бути за океаном до 2013 року, але згодом зустріла свого теперішнього чоловіка Кріса Сааведра, тому залишилася там.

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