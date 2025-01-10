Через маштабні загоряння на Голлівудських пагорбах оголосили надзвичайну ситуацію. Супутникові знімки зафіксували багато місць локалізації пожеж. Боротьба зі стихійним лихом триває. Про це пише 24 Канал з посиланням на АР.

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Люди втікали з палаючих будівель

Через сильні лісові пожежі у Палісейдсі, на захід від Лос-Анджелеса, в Ітоні, на північ від Пасадени, та Сансеті на Голлівудських пагорбах згоріли тисячі будинків. Полум'я охопило житлові будівлі та підприємства, з яких в терміновому порядку рятували людей. У наказі про евакуацію загалом є 130 тисяч жителів.

Щонайменше 10 людей станом на зараз загинули через пожежі. Проте ця кількість може зростати, коли рятувальні бригади почнуть розбирати завали.

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом зазначив, що масштабні загоряння ліквідують понад 1 400 пожежників. Команди допомоги прибули з Орегона, Вашингтона, Юти, Нью-Мексико та Арізони.

Лісові пожежі, які охопили район Пасифік-Палісейдс у Лос-Анджелесі, змусили рятуватися кількох відомих американських зірок.

Наслідки масштабних лісових пожеж у Каліфорнії / Фото АР

Проблеми з електроенергією через лісові пожежі в Каліфорнії

Вже у середу, коли лісові пожежі стали більш масштабними, без світла залишилися понад 450 тисяч людей.

Також було суттєво пошкоджено каналізаційну та водопровідну інфраструктуру в усій Південній Каліфорнії.

Уряд поки що не говорить про розмір збитків через катастрофу. Але приватна компанія AccuWeather нині оцінює шкоду та економічний збиток внаслідок пожеж у 135–150 мільярдів доларів.

Вогонь поширюється вітром

Гасіння лісових пожеж ускладнював потужний вітер Санта-Ана, пориви якого подекуди досягали понад 112 кілометрів за годину. Метеорологи попередили, що швидко поширювати вогонь можуть навіть слабкі пориви, але вже у вівторок у Каліфорнії знову можуть вирувати сильні вітри.

Мародери обкрадали згорілі будинки

Місцева влада слідкує, аби мародери не скористалися кризою, аби обікрасти будівлі. Вже щонайменше 20 осіб були арештовані за крадіжки.

Додаткові фінанси для подолання пожеж

Президент США Джо Байден схвалив додаткове фінансування, щоб допомогти Каліфорнії подолати пожежі. Воно покриє 100% вартості вивезення небезпечних матеріалів, тимчасових притулків, зарплат рятувальникам і заходів для захисту життя.

Байден сказав, що він не в змозі відповісти, чи буде Каліфорнія продовжувати отримувати федеральне фінансування для боротьби з пожежами після того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня. «Я молюся Богу, щоб вони отримували», - сказав Байден.

Нагадаємо, лісові загоряння в Каліфорнії охопили 142 квадратиних кілометри. Ця пожежа стала найбільш руйнівною в історії Лос-Анджелеса. Більше ніж 5 300 споруд було пошкоджено або зруйновано лише в прибережному районі Пасифік-Палісейдс, а загалом в регіоні знищено понад 10 тисяч будівель.

Через надзвичайну ситуацію в регіоні скасували низку спортивних і культурних заходів, а також призупинили зйомки кількох серіалів.