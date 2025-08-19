Національна поліція розпочала досудове розслідування проти актора і військовослужбовця Костянтина Темляка за звинуваченнями у домашньому насильстві.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на LB.ua.

Кримінальну справу відкрили за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). Вона передбачає покарання у вигляді громадських робіт від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, пробаційний нагляд до п'яти років, позбавлення волі на той самий строк або до двох років.

Колишня дівчина Костянтина Темляка, фотографка Анастасія Соловйова, яка і звинуватила його у домашньому насильстві, запевнила, що не дасть цій справі "пройти безслідно та забутись".

Всім, хто хвилюється, чи понесе Костянтин Темляк юридичну відповідальність за свої дії, чи ця історія забудеться, як і всі інші, я можу сказати: не хвилюйтесь, я цим питанням зараз активно займаюсь і не дам цьому пройти безслідно та забутись. У мене зараз нарешті достатньо сил, щоб боротися з несправедливістю та покарати винного,

– зазначила вона.

Анастасія Соловйова про справу Костянтина Темляка / Скриншот з інстаграму фотографки

У чому звинувачують Костянтина Темляка?