Национальная полиция начала досудебное расследование против актера и военнослужащего Константина Темляка по обвинению в домашнем насилии.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на LB.ua.

Тоже интересно Звезда "БожеВильных" отреагировал на скандал с Темляком: "Не замечал ничего подозрительного"

Уголовное дело открыли по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие). Она предусматривает наказание в виде общественных работ от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, пробационный надзор до пяти лет, лишение свободы на тот же срок или до двух лет.

Бывшая девушка Константина Темляка, фотограф Анастасия Соловьева, которая и обвинила его в домашнем насилии, заверила, что не даст этому делу "пройти бесследно и забыться".

Всем, кто волнуется, понесет ли Константин Темляк юридическую ответственность за свои действия, или эта история забудется, как и все остальные, я могу сказать: не волнуйтесь, я этим вопросом сейчас активно занимаюсь и не дам этому пройти бесследно и забыться. У меня сейчас наконец достаточно сил, чтобы бороться с несправедливостью и наказать виновного,

– отметила она.

Анастасия Соловьева о деле Константина Темляка / Скриншот из инстаграма фотографа

В чем обвиняют Константина Темляка?