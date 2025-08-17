О скандале Кисель высказался в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

Не пропустите На фоне скандала с насилием: жена Константина Темляка намекнула на развод с актером

Сергей Кисель рассказал, что знает Темляка только по работе в театре и кино. Актер вспомнил, что на съемочной площадке Константин всегда вел себя профессионально и не вызывал у него подозрений, поэтому обвинения, которые выдвинули против коллеги, стали для него шоком.

Несколько дней ходил как в воду опущенный, потому что не ожидал ничего подобного. Я категорически против любого насилия в любой форме, особенно когда речь идет о женщинах. Такие действия для меня абсолютно неприемлемы. Убежден, что расследование и установление истины – дело правоохранительных органов,

– отметил Кисель.

Однако актер добавил, что "против публичной травли, которая сейчас происходит" – особенно в отношении вдовы погибшего Юрия Фелипенко Екатерины Мотрич и жены Константина Темляка Анастасии Нестеренко.

Все эти гневные комментарии и оскорбления – чем тогда эти люди лучше самого Темляка?,

– сказал актер.

Коротко о скандале с Константином Темляком

8 августа бывшая девушка Константина Темляка, фотограф Анастасия Соловьева, обвинила его в домашнем насилии. Актер признал вину и сказал, что готов понести ответственность.

В Театре на Подоле, где работает Константин, утверждают, что узнали об обвинениях вместе с общественностью. Коллектив отметил, что осуждает насилием, но не сообщил, уволят ли Темляка.

Анастасия Нестеренко заявила, что в их отношениях насилия не было.

Кстати, ранее наша редакция писала биографию Константина Темляка.