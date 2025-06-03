Помер Євген Дога – відомий молдовський композитор
- 3 червня 2025 року помер відомий молдовський композитор Євген Дога у віці 88 років.
- Він написав музику до понад двох сотень фільмів, і його вальс визнали одним з музичних шедеврів 20 століття.
3 червня 2025 року помер відомий молдовський композитор Євген Дога. Йому було 88 років.
З огляду на смерть автора одного з шедеврів 20 століття в Молдові оголосять національну жалобу, як повідомила лідерка країни Мая Саду. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку президентки Молдови.
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Молдова стала кращою і багатшою завдяки йому. Ми прощаємося з болем, але й з глибокою вдячністю. Щоб вшанувати великого Євгена Догу, день його похорону буде оголошено днем національної жалоби. Щирі співчуття родині та всьому народові, який його любив і завжди носитиме в серці,
– зазначила Мая Саду.
Рідні композитора вже підтвердили трагічну звістку. Як виявилося, Євген Дога помер 3 червня о 13:20. Причину його смерті вони поки не розголошують. Водночас місцеві ЗМІ пишуть, що понад 20 років композитор страждав від тяжкої хвороби.
Що відомо про Євгена Догу
- Він був народним артистом Республіки Молдова та СРСР, лауреатом Державної премії СРСР, а також дійсним членом Академії наук Молдови.
- Євген Дога написав музику до понад двох сотень кінофільмів. Серед них – "Табір іде в небо", "Самотнім надається гуртожиток", "Королева Марго" та "Мій ніжний і лагідний звір", вальс з якого ЮНЕСКО у 2016 році визнала одним із музичних шедеврів 20 століття.
- Крім того, його творчий доробок включає три балети, симфонію, декілька мюзиклів і квартетів.
- Музику композитора виконували провідні зірки радянської естради, серед яких – Алла Пугачова.
- Відомо, що Євген Дога критикував анексію Криму.