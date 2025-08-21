Відомий гуморист і ведучий "Джентльмен-шоу" Олег Філімонов у 2021 році пережив страшну трагедію – він втратив свого 15-річного онука Евана. Лише тепер шоумен вперше відкрито розповів, що саме стало причиною його смерті.

Цим він поділився в новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Підліток грав у баскетбол на майданчику, коли раптово знепритомнів і впав. Медики понад 40 хвилин намагалися його врятувати, але зусилля були марними. У серпні Евану мало виповнитися 16 років. Як з'ясувалося, у хлопця була гостра серцева кардіоміопатія, яке раніше не проявлялася.

Можна сказати, що це інфаркт. Це різнобій клапанів. Клапани пішли в рознос,

– пояснив Філімонов.

Він зі щемом згадав і ті хвилини, коли залишався поруч із тілом онука.

Я сидів рядом з ним, тримав його за ногу. Я чекав ці похоронні служби, які мають приїхати, поліцію… Це було жахливо. Я не знаю, як я впорався з цим. Мені було дуже погано. Дуже. Фізично погано. Мені не вистачало кисню. Я відчував, що я зараз свідомість втрачу,

– зізнався шоумен.

Олег Філімонов також поділився, що й досі часто приходить на могилу онука і розмовляє з ним.

Інтерв'ю з Олегом Філімоновим: дивіться відео онлайн

