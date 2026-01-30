Померла акторка Кетрін О'Хара, яка зіграла маму Кевіна у фільмі "Один вдома", – ЗМІ

Кетрін О'Гара, легендарна канадсько-американська акторка, відома за ролями в серіалі "Шіттс Крік", фільмах "Сам удома" та "Найкращий у шоу", відійшла в небуття в п'ятницю, 30 січня. Їй був 71 рік.

Про таке повідомляє видання TMZ. Двоє джерел, близьких до ситуації, підтвердили виданню цю сумну звістку. Жінка померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі після короткочасної хвороби.

Що відомо про ролі акторки ?

Кетрін О'Хара стала відомою завдяки ролі матері Маколея Калкіна в перших двох фільмах "Сам удома" (1990 та 1992), де вона грала маму Кевіна – добру, але трохи хаотичну жінку, яка забула сина вдома.

Вона також втілила незабутній образ Мойри Роуз у всіх 80 серіях серіалу "Шіттс Крік", що стало однією з її найяскравіших ролей.

Серед інших важливих робіт – участь у псевдодокументальних комедіях Крістофера Геста "Найкращий у шоу" (2000) та "Могутній вітер" (2003), а також появи в оригінальному "Бітлджусі" (1988) і його продовженні "Бітлджус Бітлджус" (2024).

Нещодавно вона знялася разом із Сетом Рогеном у серіалі Apple TV+ "The Studio", за що отримала номінацію на Еммі.

До того ж у 2020 році Кетрін здобула премію Еммі за найкращу жіночу роль другого плану в комедійному серіалі саме за Мойру Роуз у "Шіттс Крік". Її перша перемога на Еммі відбулася ще в 1982 році – тоді вона була нагороджена за сценарій до скетч-шоу "SCTV Network 90".

