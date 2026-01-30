Померла акторка Кетрін О'Хара, яка зіграла маму Кевіна у фільмі "Один вдома", – ЗМІ
- Через хворобу померла акторка Кетрін О'Хара.
- Вона здобула премію Еммі за роль Мойри Роуз у "Шіттс Крік", а чи не найбільшої популярності їй принесла кінострічка "Сам удома".
Кетрін О'Гара, легендарна канадсько-американська акторка, відома за ролями в серіалі "Шіттс Крік", фільмах "Сам удома" та "Найкращий у шоу", відійшла в небуття в п'ятницю, 30 січня. Їй був 71 рік.
Про таке повідомляє видання TMZ. Двоє джерел, близьких до ситуації, підтвердили виданню цю сумну звістку. Жінка померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі після короткочасної хвороби.
Актуально P․Diddy проговорився про причетність до смерті репера Тупака Шакура
Що відомо про ролі акторки ?
Кетрін О'Хара стала відомою завдяки ролі матері Маколея Калкіна в перших двох фільмах "Сам удома" (1990 та 1992), де вона грала маму Кевіна – добру, але трохи хаотичну жінку, яка забула сина вдома.
Вона також втілила незабутній образ Мойри Роуз у всіх 80 серіях серіалу "Шіттс Крік", що стало однією з її найяскравіших ролей.
Серед інших важливих робіт – участь у псевдодокументальних комедіях Крістофера Геста "Найкращий у шоу" (2000) та "Могутній вітер" (2003), а також появи в оригінальному "Бітлджусі" (1988) і його продовженні "Бітлджус Бітлджус" (2024).
Нещодавно вона знялася разом із Сетом Рогеном у серіалі Apple TV+ "The Studio", за що отримала номінацію на Еммі.
До того ж у 2020 році Кетрін здобула премію Еммі за найкращу жіночу роль другого плану в комедійному серіалі саме за Мойру Роуз у "Шіттс Крік". Її перша перемога на Еммі відбулася ще в 1982 році – тоді вона була нагороджена за сценарій до скетч-шоу "SCTV Network 90".
Хто ще зі світових знаменитостей відійшов у вічність останнім часом?
- У 2025-му році пішли з життя чимало видатних особистостей, які залишили глибокий слід у кіно, музиці, моді та інших сферах. Серед них – легендарний актор Джин Хекмен, фронтмен Black Sabbath Оззі Осборн та режисер-новатор Девід Лінч.
- До списку значних втрат увійшли також італійський модельєр Джорджо Армані, акторки Клаудія Кардинале та Даян Ледд (мати Лори Дерн), а також рок-ікона Оззі Осборн, якого згадують двічі через його величезний вплив.
- Раніше, у 2024-му, пішла з життя Шеннен Догерті, відома за ролями в серіалах "Беверлі-Гіллз, 90210" та "Усі жінки – відьми". Вона багато років боролася з онкологією.