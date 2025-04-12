Мені дуже гірко, – Ада Роговцева повідомила про смерть близької подруги

Відома українська акторка Ада Роговцева повідомила про важку втрату в її житті. 12 березня пішла із життя її близька подруга Мая

Вони були знайомі близько 50 років. Акторка поділилася зворушливими спогадами про свою багаторічну товаришку та опублікувала їхнє спільне фото. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Роговцевої.

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Ада Роговцева поширила емоційний пост, присвячений Маї.

Вона була весела, щедра, дбайлива – за роки та роки стала подругою, вірним товаришем кожному в сім'ї,

– написала акторка.

Роговцева особливо відзначила, що Мая завжди була поруч у найскладніші та найпрекрасніші періоди її життя.

Майя любила робити свято: одарювати, готувати й пригощати, зробити самостійно якусь роботу і презентувати сюрпризом. Дуже мене любила. Мені дуже гірко,

– зазначила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно у Львові відбулося прощання з видатною українською акторкою – Таїсією Литвиненко, яка запам'яталася глядачам своєю роллю у культовому фільмі "За двома зайцями". Вона відійшла у вічність у віці 90 років.