Померла виконавиця легендарного хіта Pretty Little Baby
- Померла відома американська співачка Конні Френсіс на 88-му році життя.
- Конні Френсіс здобула популярність у 1950-1960-х роках після успіху пісні Who's Sorry Now?, а нещодавно знову стала відомою завдяки треку Pretty Little Baby, який завірусився у тіктоці.
17 липня стало відомо, що померла відома американська співачка Конні Френсіс. Артистка здобула широку популярність у 1950-1960-х роках, а нещодавно знову прославилася завдяки треку Pretty Little Baby, який став вірусним у тіктоці.
Виконавиця пішла в засвіти на 88-му році життя. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання The New York Times.
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Про смерть зірки повідомив її публіцист Рон Робертс. Він поширив допис у фейсбук, але поки не розголошував подробиць про причину смерті. Лише зазначив, що Конні Френсіс померла минулої ночі – в середу 16 липня.
Я знаю, що Конні схвалить, що її фанати одні з перших дізнаються цю сумну новину. Більше деталей буде згодом,
– написав друг артистки.
Після цього сумну звістку підтвердили й на офіційній сторінці Френсіс у фейсбук.
Що відомо про Конні Френсіс?
- Її повне ім'я – Кончетта Роза Марія Франконеро. Майбутня співачка народилася 12 грудня 1937 року в місті Ньюарк.
- Музикою вона почала займатися ще в дитинстві – батько акордеоніст дав їй зіграти на інструменті, коли Френсіс було лише три роки.
- Першу пісню Конні записала у 1955 році, а справжній успіх прийшов у 19 років, коли вона виконала трек Who's Sorry Now?. Пісня стала сенсацією, і з того часу її кар'єра стрімко злетіла.
Конні Френсіс – Who's Sorry Now?: дивіться відео онлайн
- Серед хітів Конні Френсіс – Everybody's Somebody's Fool, My Heart Has a Mind of Its Own, Don’t Break the Heart That Loves You.
- Останні роки одна з її пісень – Pretty Little Baby – раптово знову стала популярною. Вона набрала мільйони переглядів у тіктоці і очолила вірусні чарти Spotify у США та світі.