"Караоке на Майдані"

Ще у квітні цього року розпочались знімання легендарної програми, де незмінним ведучим був Ігор Кондратюк. Сьогодні ж усе відбувається на Контрактовій площі у Києві. Повернення відбулось не просто так, адже має благодійну мету – підтримка реабілітаційного центру "Титанові".

Новим ведучим став співак ХАС. Наприкінці червня організатори програми повідомили, що знімання доведеться перенести, адже артист переніс операцію і йому бракує сил, щоб повернутись до роботи.

Репер ХАС / Фото "Караоке на Майдані"

Зауважимо, що проєкт "Вгадай мелодію", який також був раніше дуже популярним, уже на екранах. На стримінгові платформи також повертається шоу "Танцюють всі".