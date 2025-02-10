Потап в інтерв'ю Дудю відповів на звинувачення у втечі з України: "Змінилися пріоритети"

Скандальний український співак та продюсер Потап знову потрапив у центр уваги через черговий скандал. Цього разу він дав інтерв'ю російському пропагандисту Дудю, що викликало хвилю обговорень у медіа та серед громадськості.

Російському журналісту Потап розповів, як зустрів війну, про свою благодійність, а також пояснив, чому він виїхав за кордон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дудя.

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Потап розповів, де зустрів війну та відповів на звинувачення у втечі з України

У той час, коли вся Україна переживає важку, кровопролитну війну, скандальний продюсер Потап дав інтерв'ю російському журналісту та пропагандисту Юрію Дудю.

Потап розповів про те, як пережив початок війни. За його словами, він з самого початку, з 24 лютого 2022 року, активно долучився до підтримки армії та волонтерських ініціатив. Він каже, що брав участь у благодійних концертах, організовував збори коштів і активно працював над передачами гуманітарної допомоги.

За його словами, разом з Настею Каменських вони передали на допомогу армії й волонтерам 100 мільйонів гривень.

Щодо звинувачень у втечі з України, Потап каже, що не розуміє таких претензій, адже, за його словами, постійно приїжджає в Україну і виїжджає з неї легально. Він вважає, що жодним чином не порушує законів, і всі його поїздки є офіційними.

Змінилися пріоритети й більше часу я приділяю роботі за кордоном,

– каже Потап.

Співак сказав, що всі його заробітки за кордоном, як і доходи від міжнародної діяльності, спрямовуються на підтримку української армії та благодійність.

Потап каже, що організовував передачу гуманітарної допомоги, бронежилетів, коштів для військових та переселенців. Зазначає, що вважає це частиною своєї місії, оскільки може використовувати свою популярність для підтримки України в такий складний час.

Однак на фоні цих "благородних" вчинків виникає важливе питання, яке викликає обурення у багатьох: як можна, перебуваючи на передовій допомоги Україні, давати інтерв'ю російському журналісту, тим більше у час повномасштабної війни, коли українські медіа ведуть інформаційну війну проти Росії? Це питання ставить під сумнів усі його добрі наміри та моральний вибір.