Потап дав інтерв'ю російському журналісту та пропагандисту Дудю

Після початку повномасштабного вторгнення Олексій Потапенко вже не одноразово потрапляв у гучні скандали через свою позицію. Водночас тепер він сильно здивував своїх шанувальників.

Потап дав інтерв'ю російському журналісту та пропагандисту Юрію Дудю, пише Show 24. Відео вийшло на ютуб-каналі росіянина і, що цікаво, триває понад 3 години. Не пропустіть Важливий крок, – Ziferblat публічно звернувся до Тіни Кароль та інших учасників Нацвідбору-2025

Потап дав інтерв'ю Юрію Дудю / Скриншот з ютубу