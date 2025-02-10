10 лютого, 11:01
Потап дав інтерв'ю російському журналісту та пропагандисту Дудю
Після початку повномасштабного вторгнення Олексій Потапенко вже не одноразово потрапляв у гучні скандали через свою позицію. Водночас тепер він сильно здивував своїх шанувальників.
Потап дав інтерв'ю російському журналісту та пропагандисту Юрію Дудю, пише Show 24. Відео вийшло на ютуб-каналі росіянина і, що цікаво, триває понад 3 години.
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