Трошки п*зд*ть, – відомий ведучий прокоментував скандальне інтерв'ю Потапа росіянину Дудю

Днями Потап навів галасу в мережі, оскільки дав інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю. Цей скандал прокоментував шоумен Анатолій Анатоліч.

Він зробив огляд на інтерв'ю Потапа у Дудя. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ведучого "Анатоліч не мовчить".

До теми "Заочна" тероборона, виїзд з України, хейт: головне з інтерв'ю Потапа російському пропагандисту

Анатолій Анатоліч зауважив, що вирішив зняти відео про інтерв'ю Потапа Дудю, щоб переказати основні його тези, аби інші українці не переглядали відео на ютуб-каналі росіянина й тим самим, не збільшували його популярність та прибуток.

Загалом ведучий зазначив, що Олексій, який відсиджується за кордон під час війни в Україні, є поза контекстом того, що насправді відбувається в країні. До того ж, на його думку, Потапу слід було краще підготуватись до розмови. Анатоліч зізнався, що йому не вистачило сил, аби подивитися інтерв'ю повністю і він до кінця так і не розуміє для чого саме продюсеру було давати інтерв'ю російському пропагандисту.

Потап трішки п*зд*ть про ТрО та свої виїзди. Він продовжує говорити абстрактні речі, нічим не підтверджені. Мені це не подобається. Якщо ти вже погодився дати інтерв'ю лібералу, якого дивляться інші ліберали, то донеси чіткішу позицію, що Росія винна, посперечайся з Дудем. Те, що хтось, можливо, буде асоціювати Потапа з позицією нашої країни – теж не подобається. Якщо ти вже пішов до Дудя, то роз*би його, будь гострішим, кажи правду, врешті-решт. Я цієї правди ніх*ра не почув,

– зазначив Анатолій.

Огляд Анатолія Анатоліча на скандальне інтерв'ю Потапа у Дудя: дивіться відео онлайн

Зауважимо, інтерв'ю Олексія Потапенка росіянину Юрію Дудю стало першим великим інтерв'ю артиста з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відео на каналі російського журналіста з українським продюсером триває понад три години. У ролику Потап спілкувався російською. Репер обговорив своє життя за кордоном, благодійність, проблеми зі здоров'ям, своє ставлення до критики тощо.