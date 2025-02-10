Щоправда, артист дав інтерв'ю росіянину та пропагандисту Юрію Дудю. Під час їхнього спілкування він розмовляв мовою країни-агресора, яка щодень вбиває невинних українців. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Дудя.

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Так, з'ясувалося, що у 2022 році в Потапенка виявили неврологічне захворювання – синдром Рамзі-Ханта.

Це такий синдром, що уражає трійчастий нерв. У мене був отит, і після нього він дав ускладнення на лицевий нерв. Він трійчастий, такі три гілочки, і вони повністю відключилися. Неможливо спати, їсти, але воно не болить, тобто просто відключається, не працює. Дуже схоже на інсульт, але, слава Богу, не він,

– зазначив репер.

Для довідки! Отит – це захворювання, що характеризується запаленням, яке вражає зовнішнє, середнє або внутрішнє вухо.

Він розповів, що на покращення всього стану витратив близько двох місяців.

Мені довелося проходити терапію і курс стероїдів, які цю штуку оживляють, і повністю змінити життя,

– поділився продюсер.

Потап додав, що лікувався в Іспанії.

Іспанські лікарі сказали мені: "Ви, напевно, стресуєте, у вас, мабуть, стрес". Як я їм поясню, що зі мною відбувається? Напевно, ми всі, вся Україна, всі українці світу, де б не були зараз, стресуємо, і, звісно, на тлі того, що відбувається на нулі, на передку, я сказав собі: "Навіть із цим кривим обличчям ти підеш і будеш робити свою роботу". І робив,

– розповів Олексій.

Зауважимо, в інтерв'ю Юрію Дудю Потап заявив, що має легальне право виїжджати з України за кордон.