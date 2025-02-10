Потап вперше сказав, що робив в теробороні, куди записався заочно: "Зустрічався з друзями"

Потап вперше за три роки повномасштабної війни дав інтерв'ю. Однак пішов він не до українських журналістів, а до росіянина Юрія Дудя. Там він заявив, що ще в перші дні вторгнення хотів записатися в тероборону, але були величезні черги.

Тоді артист, перебуваючи за кордоном, попросив батька "зарезервувати" йому місце, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Дудя.

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За словами Потапа, на початку війни всі записувалися в тероборону: Усик, Ломаченко, Буткевич, різні бізнесмени та інші. Та схоже, що репер забув, що чоловіки долучались до тероборони, бувши в Україні, а не в сонячній Іспанії.

Однак, як виявилось, Потап таки був у теробороні, коли через кілька місяців після повномасштабного вторгнення повернувся в Україну. Тоді він нібито ні в чому серйозному не брав участі, але встиг "поїздити з пацанами, потримати зброю в руках".

Я патрулював, зустрічався з друзями. Ми їхали, забирали бронежилети, машини. Не було якогось чіткого графіка,

– сказав Потап.

Хоч репер і просив "зарезервувати" для нього місце, але в підсумку більше займався волонтерством і підтримкою армії через свою професію. Та ця "підтримка" є сумнівною. Вже майже 3 роки Потап будує кар'єру за кордоном, вільно приїжджає в Україну та виїжджає з неї, заробляє кошти, однак жодних звітів "підтримки армії" немає. То ж питання, чи реальною є ця підтримка – залишається відкритим.