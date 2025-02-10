Тогда артист, находясь за границей, попросил отца "зарезервировать" ему место, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дудя.

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По словам Потапа, в начале войны все записывались в тероборону: Усик, Ломаченко, Буткевич, разные бизнесмены и другие. Но похоже, что рэпер забыл, что мужчины приобщались к теробороны, будучи в Украине, а не в солнечной Испании.

Однако, как оказалось, Потап таки был в теробороне, когда через несколько месяцев после полномасштабного вторжения вернулся в Украину. Тогда он якобы ни в чем серьезном не участвовал, но успел "поездить с пацанами, подержать оружие в руках".

Я патрулировал, встречался с друзьями. Мы ехали, забирали бронежилеты, машины. Не было какого-то четкого графика,

– сказал Потап.

Хотя рэпер и просил "зарезервировать" для него место, но в итоге больше занимался волонтерством и поддержкой армии через свою профессию. И эта "поддержка" является сомнительной. Уже почти 3 года Потап строит карьеру за рубежом, свободно приезжает в Украину и выезжает из нее, зарабатывает средства, однако никаких отчетов "поддержки армии" нет. Поэтому вопрос, реальна ли эта поддержка – остается открытым.