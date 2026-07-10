Ще не все сплагіатили: Потап і Настя Каменських кинули зухвалий виклик Андрію Данилку

Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських анонсували вихід нової спільної композиції "Ay, mi amor". У своєму проморолику артисти відкрито використали мелодію з відомого хіта Вєрки Сердючки та заявили про намір перевершити успіх Андрія Данилка.

Відповідне відео з'явилося на сторінці дуету в інстаграмі. Виконавці з іронією зазначили, що їхнє повернення до спільної творчості пов'язане не лише з виконанням старих треків. Після цього вони представили уривок нової іспаномовної пісні "Ay, mi amor", у якій чітко вгадується мотив Lasha Tumbai – композиції, з якою Вєрка Сердючка підкорила Євробачення у 2007 році.

Ми взагалі не повинні були записувати це відео, але вирішили, що краще ви це дізнаєтеся від нас. Усі чомусь вирішили, що ми повернулися тільки для того, щоб знову співати старі хіти. Але ми ж ще не все сплагіатили. Тому ми записали нову пісню,

– заявили виконавці.

Потап і Настя / скриншот з відео

Крім того, Потап відкрито кинув виклик Андрію Данилку, зазначивши, що їхній новий трек має замінити знамениті рядки Сердючки.

До речі, рано чи пізно все знаходить свій кінець. Навіть легендарне "Sieben, sieben Ai lyu lyu", тому що тепер є "очо-очо, от Патап, очо-очо с Настей", що в перекладі з іспанської означає "вісім". Подивимося, чи зможемо ми переплюнути "Sieben, sieben Ai lyu lyu",

– сказав Потап.

Поки Андрій Данилко публічно не відреагував на такий музичний експеримент колег. Однак раніше шоумен відверто розповідав, що Потап і Настя часто надихалися його стилем та творчими прийомами. В одному з інтерв'ю для ВВС співак зізнався, що репер і сам не приховував цього факту.

Він ніколи не приховував, що Сердючка була як приклад. Навіть мені це казав. Якщо у Сердючки "Все буде хорошо", то вони співали "А у нас все пучком". Вони постійно орієнтувалися. Ти завжди для когось будеш референсом... У мене там теж збірка, і ти мавпуєш, когось повторюєш. Ось і вони так,

– ділився раніше Данилко.

До речі, кум Насті Каменських зізнався, що більше не може з нею спілкуватися, адже співачка змінила номер телефону.